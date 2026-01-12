İspanya Süper Kupası'nı Real Madrid'i 3-2 yenen Barcelona kazandı
İspanya Süper Kupası finalinde Barcelona, Real Madrid'i 3-2'lik skorla mağlup ederek şampiyon oldu. Raphinha'nın iki gol attığı maçta, Robert Lewandowski de önemli bir gol kaydetti. Maçın sonunda Barcelona, Frenkie de Jong'un kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.
Suudi Arabistan'ın Cidde kentindeki Kral Abdullah Stadı'nda oynanan karşılaşmada Barcelona, 36. dakikada Raphinha'nın golüyle 1-0 öne geçti.
Maçın 45+2. dakikasında kontra atağa çıkan Real Madrid, Vinicius Junior'un attığı golle 1-1'i yakaladı. Barcelona, 45+4. dakikada Robert Lewandowski'nin golüyle tekrar öne geçti. Real Madrid 45+7. dakikada Gonzalo Garcia ile bir gol daha bulurken, ilk yarı 2-2 berabere bitti.
İkinci yarıya iyi başlayan Barcelona, 73. dakikada Raphinha'nın golüyle 3-2 öne geçti. Barcelona'da 90+1. dakikada Frenkie de Jong, Kylian Mbappe'ye sert müdahalesinin ardından direkt kırmızı kartla oyundan atıldı.
El Clasico'da başka gol olmadı ve sahadan 3-2 galip ayrılan Barcelona, İspanya Süper Kupası'nı müzesine götürdü.
Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, 68. dakikada Federico Valverde'nin yerine oyuna dahil oldu.