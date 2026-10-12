Barcelona, Galatasaray maçı için 22 kişilik kamp kadrosunu açıkladı

Barcelona, Galatasaray maçı için 22 kişilik kamp kadrosunu açıkladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Barcelona, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarın Galatasaray'a konuk olacağı maçın kamp kadrosunu duyurdu. Teknik direktör Hansi Flick'in 22 kişilik kadrosunda Raphinha, Andreas Christensen, Frenkie de Jong ve Roony Bardghji sakatlıkları nedeniyle yer almadı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarın deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak Barcelona'nın kamp kadrosu açıklandı.
İspanyol ekibinin kadrosunda, Raphinha, Andreas Christensen, Frenkie de Jong ve Roony Bardghji sakatlıkları nedeniyle yer almadı.
Teknik direktör Hansi Flick, 22 kişilik kadroda şu isimlere yer verdi:
Joan Garcia, Joao Cancelo, Alejandro Balde, Brian Farinas, Pau Cubarsi, Gavi, Fermin Lopez, Pedri, Gabriel Jesus, Lamine Yamal, Xavi Espart, Wojciech Szczesny, Karim Adeyemi, Rodri, Anthony Gordon, Gerard Martin, Dani Olmo, Marc Bernal, Jules Kounde, Eric Garcia, Dominik Livakovic ve Hamza Abdelkarim.
LaLiga'da sezona 8'de 8 yaparak başlayan Barcelona, "Devler Ligi"ndeki ilk maçında da Feyenoord'u 5-1 mağlup etmişti.
RAMS Park'ta yarın saat 22.00'de başlayacak mücadeleyi İtalyan hakem Marco Guida yönetecek.