Barcelona, Galatasaray maçı hazırlığını RAMS Park'ta yaptığı antrenmanla tamamladı

Barcelona, Galatasaray maçı hazırlığını RAMS Park'ta yaptığı antrenmanla tamamladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Barcelona, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını RAMS Park'ta yaptığı antrenmanla tamamladı. Hansi Flick yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık yapıldı; Başkan Joan Laporta da idmanı takip etti.
Barcelona, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında yarın deplasmanda oynayacakları Galatasaray maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.
Müsabakanın oynanacağı RAMS Park'ta Teknik Direktör Hansi Flick yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık yapıldı. Antrenman ısınma hareketleriyle başlarken, daha sonra koordinasyon çalışmaları yapıldı. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalıştı.
Antrenmanı Barcelona Başkanı Joan Laporta da takip etti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı