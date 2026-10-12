Haberler

Barcelona, Galatasaray maçı hazırlığını RAMS Park'ta yaptığı antrenmanla tamamladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Barcelona, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını RAMS Park'ta yaptığı antrenmanla tamamladı. Hansi Flick yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık yapıldı; Başkan Joan Laporta da idmanı takip etti.

Barcelona, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında yarın deplasmanda oynayacakları Galatasaray maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Müsabakanın oynanacağı RAMS Park'ta Teknik Direktör Hansi Flick yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık yapıldı. Antrenman ısınma hareketleriyle başlarken, daha sonra koordinasyon çalışmaları yapıldı. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalıştı.

Antrenmanı Barcelona Başkanı Joan Laporta da takip etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 52 sitede yayınlandı.
Fransa'da sosyal demokratların cumhurbaşkanı adayına unlu protesto

Cumhurbaşkanı adayına şok protesto! Kendini araca zor attı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tohumu 300 lira, ürünü 50 lira etmiyor! Çiftçiler dereye dökecek

Tohumu 300 lira, ürünü 50 lira etmiyor! Çiftçiler dereye dökecek
Hamam Böcekleri hükümete meydan okudu! Sokaklarda gerilim büyüyor

Hamam Böcekleri hükümete meydan okudu
Tokat Valisi Köklü kentteki son durumu açıkladı: Hastanelere başvuranların sayısı 5 bine dayandı

Vali Köklü kentteki son durumu açıkladı: Şikayetler 5 bini buldu
Kim Jong-un'dan dünyayı tedirgin eden hamle! İki ülke alarma geçti

Kim Jong-un'dan dünyayı tedirgin eden hamle! İki ülke alarma geçti
Galatasaray'da İlkay Gündoğan sessizliğini bozdu! Ayrılık kararını açıkladı

Galatasaray'ın yıldızından gece yarısı ayrılık açıklaması
Meme estetiği yaptıran kadın kabusu yaşadı: Ciddi giden ilişkim bitti

Meme estetiği yaptıran kadın kabusu yaşadı: Ciddi giden ilişkim bitti
28 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz

28 ilde seçim anketi yapıldı, liderler için sürpriz sonuçlar var