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Barcelona, El Clasico'da Real Madrid'i 4-3 Maglup Etti

Barcelona, El Clasico'da Real Madrid'i 4-3 Maglup Etti
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La Liga'nın 35. haftasında Barcelona, 2-0 geride olduğu maçta Real Madrid'i 4-3 yenerek liderliğini sürdürdü. Barcelona'nın gollerini Eric Garcia, Lamine Yamal ve Raphinha attı.

Barcelona, La Liga'nın 35. haftasında El Clasico'da sahasında mücadele ettiği Real Madrid'i 2-0 geriden gelerek, 4-3'lük skorla mağlup etti.

La Liga'nın 35. haftasında Barcelona evinde Real Madrid ile karşı karşıya geldi. Mücadeleye hızlı başlayan Madrid, Kylian Mbappe'nin 5. dakikada penaltıdan ve 14. dakikada attığı gollerle 2-0 öne geçti. Ev sahibi takım daha sonra hücumda etkinliğini arttırdı ve 19. dakikada Eric Garcia ve 32. dakikada da Lamine Yamal'ın golleriyle eşitliği yakaladı. Müsabakanın 34 ve 45. dakikalarında da Raphinha'nın kaydettiği gollerle Barcelona devreye 4-2'lik skorla önde girdi. İkinci yarıda konuk ekip 70. dakikada Kylian Mbappe ile farkı 1'e indirse de Barcelona sahadan 4-3'lük skorla galip ayrıldı.

Bu sonuçla lider Barcelona puanını 82 yaptı ve en yakın rakibi Real Madrid ile puan farkını 7'ye çıkardı.

Real Madrid'de milli futbolcu Arda Güler, El Clasico'ya 11'de başlarken, 46. dakikada yerini Brahim Diaz'a bıraktı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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