Barcelona, dev rakamı gözden çıkardı! Arda Güler ve Messi aynı takımda buluşuyor

Finansal Fair Play ve La Liga'nın maaş bütçesi sınırına uymakla yükümlü olan Barcelona, Messi transferine de kaynak yaratabilmek için genç ve sözleşmesi biten futbolculara yöneldi. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Katalan devinde Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, listenin ilk sırasında. Barcelona'nın 18 yaşındaki futbolcuyu renklerine bağlaması için 20 milyon euroyu gözden çıkarması gerekiyor.

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, dünya devlerinin yakın markasında. Son zamanlarda adı Real Madrid ile anılan 18 yaşındaki futbolcu için Barcelona somut bir hamle yapmaya hazırlanıyor.

BARCELONA'NIN İLK HEDEFİ ARDA GÜLER

UEFA'nın Finansal Fair Play kıskacında olan ve La Liga tarafından uygulanan maaş bütçesi sınırına uymakla yükümlü bulunan Barcelona, Messi transferine de kaynak yaratabilmek için rotayı genç, gelecek vadeden ve sözleşmesi sona erecek futbolculara yöneltti. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Katalan devinde ilk hedef Arda Güler.

PEDRI VE GAVI AYARINDA GÖRÜLÜYOR

İspanya'dan Relevo'nun haberine göre Barcelonalı yetkililer Arda Güler'in Pedri ve Gavi gibi büyük bir potansiyeli olduğunu düşünüyor. Katalan devi, bu sebeple 18 yaşındaki futbolcuyu transfer etmek için düğmeye basacak.

LAPORTA ŞARTLARI ZORLAYACAK

Haberde Arda Güler için Fenerbahçe'nin 20 milyon euro isteyeceği ve Barcelona'nın bu parayı ödemekte zorluk çekeceği belirtildi. Ancak Katalan devinin başkanı Laporta'nın milli futbolcuyu kaçırmamak için tüm sınırları zorlayacağı ifade edildi.

Laporta

ARDA'NIN KARNESİ

Arda Güler bu sezon Fenerbahçe formasıyla 23 maçta 718 dakika süre aldı. Genç yıldız bu karşılaşmalarda 4 gol ve 3 asistlik performans gösterdi.