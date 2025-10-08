Barcelona'dan tesisleri kullanmak isteyen İsrail takımına cevap

Tüm dünyada İsrail'e tepkiler çığ gibi büyürken, İspanya'da da İsrail'in Filistin'e yaptığı soykırıma tepki devam etti.

BARCELONA'DAN İSRAİL EKİBİNE RET

La Liga ekibi Barcelona, İsrail takımı Hapoel Bank Yahav Jerusalem'in 15 Ekim'de Baxi Manresa ile oynayacağı EuroCup maçı öncesi tesislerini kullanma ve antrenman yapma talebini reddetti. RAC1'in haberine göre; Barcelona'nın İsrail ekibi Hapoel Bank Yahav Jerusalem'in, Eurocup'ın üçüncü haftasında 15 Ekim'de Nou Congost salonunda Baxi Manresa ile oynayacağı maç öncesinde, sabah saatlerinde Blaugrana Salonu'ndaki tesislerini kullanma talebine kamu düzeni gerekçesiyle olumsuz yanıt verdiği belirtildi.

"SOYKIRIMCILARA VERMEYİZ"

Öte yandan bu bu gelişme sonrası İspanyol taraftar grupları da olaya sessiz kalamadı. Sosyal medya aracılığıyla bir mesaj paylaşan grup, "Basketbolun, bizi çevreleyen gerçeklikten izole edilmiş bir balonun içinde var olamayacağına kesinlikle inanıyoruz. İsrail Devleti soykırım yaparken, kendi stadyumumuzda bir İsrail takımının bulunmasını kesinlikle kabul edilemez buluyoruz. Mesajımız açık ve güçlü. İnsan hayatı, herhangi bir spor etkinliğinden çok daha önemlidir." ifadelerini kullandı.