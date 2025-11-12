Haberler

Barcelona'dan Osimhen bombası! Hazırladıkları rapor bile belli

Barcelona'dan Osimhen bombası! Hazırladıkları rapor bile belli
Güncelleme:
Galatasaray'da ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde attığı gollerle adından söz ettiren Victor Osimhen'e dev bir talip çıktı. İspanyol basını, Barcelona'nın Osimhen'i kadrosuna katmak istediğini aktardı ve sportif direktör Deco'nun Osimhen için hazırladığı raporu paylaştı.

  • Barcelona, Galatasaray'ın oyuncusu Victor Osimhen'i transfer etmek istiyor.
  • Victor Osimhen, Galatasaray'da bu sezon 12 maçta 9 gol attı.
  • Barcelona'nın sportif direktörü Deco, Osimhen'in liderlik özelliklerini ve karakterini olumlu değerlendirdi.

Süper Lig devi Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde attığı gollerle Avrupa devlerinin dikkatini çekmeye devam ediyor.

BARCELONA'NIN HEDEFİ OSIMHEN

Fichajes'te yer alan habere göre; Barcelona, Galatasaray'ın yıldız ismi Victor Osimhen'i kadrosuna katmak istiyor. Katalan ekibinde sportif direktör Deco'nun, 26 yaşındaki oyuncunun profilini ve maliyetini kulübün transfer planlarına uygun bulduğu belirtildi.

DECO'NUN OSIMHEN RAPORU

Deco'nun Osimhen için hazırladığı raporun paylaşıldığı haberde, Barcelona'nın Osimhen'i sadece bir gol makinesi olarak değil, aynı zamanda karakteri ve liderlik özellikleriyle de öne çıkan bir isim olarak değerlendirdiği aktarıldı. Deco'nun, Nijeryalı yıldız için ''Lider zihniyetine sahip, saha içinde fark yaratan bir forvet'' ifadelerini kullandığı dile getirildi.

SEZON PERFORMANSI

Galatasaray'da şu ana kadar 12 maça çıkan Osimhen, bu maçlarda rakip kaleye 9 gol atmayı başardı.


