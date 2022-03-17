Barcelona Başkanı Laporta, İstanbul'u turladı! Eğlence mekanındaki davete Ali Koç da katıldı - Haberler

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Barcelona Başkanı Laporta, İstanbul'u turladı! Eğlence mekanındaki davete Ali Koç da katıldı

Haberler.com - Erdem Aksoy - Spor
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Avrupa Ligi'nde bu akşam oynanacak Galatasaray-Barcelona maçı öncesinde sarı-kırmızılı yönetim, İspanyol devinin başkanı Joan Laporta'yı İstanbul'da ağırladı. Gündüz saatlerinde bir eğlence mekanına davet edilen Laporta'ya, Galatasaray Başkanı Burak Elmas ve yöneticiler ile Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da eşlik etti. Daha sonra İstanbul Boğazı'nda tekneyle tur atan ekip ardından Galatasaray Lisesi'ni ziyaret etti.

Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş mücadelesinde Barcelona'yı konuk eden Galatasaray'da, Başkan Burak Elmas ve yöneticiler, Barcelona Başkanı Joan Laporta'ya İstanbul turu attırdı.

Gündüz saatlerinde bir eğlence mekanına davet edilen Laporta'ya, Galatasaraylı Başkanı Burak Elmas, sarı kırmızılı yöneticiler, eski Galatasaray Başkanı Adnan Polat ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da eşlik etti.

Barcelona Başkanı Laporta, İstanbul'u turladı! Eğlence mekanındaki davete Ali Koç da katıldı

Daha sonra İstanbul Boğazı'nda tekneyle tur atan ekip ardından Galatasaray Lisesi'ni ziyaret etti. Barcelona'daki ilk maçta Galatasaray'ın tarihini merak eden Laporta'nın liseyi ziyaret etmek istediğini söyleyen Burak Elmas, "Kendisine Galatasaray'ın tarihini anlatmıştık. O da lisemizi ziyaret etmek istedi. Kulübümüzün tarihini anlattık" ifadelerini kullandı.

Galatasaray Lisesi ziyaretiyle ilgili konuşan Barcelona Başkanı Joan Laporta ise, "Çok güzel bir mekan. Tarihi bir eğitim kurumundayız. Burak başkan bizim mottomuzu kullanıp 'Galatasaray bir kulüpten daha öte' demişti ve lise ile bağlarını anlatmıştı. Ben de gelip bu muhteşem mekanı görmek ve tarihini öğrenmek istedim. 15. yüzyıldan gelen bu eğitim kurumunu gördüm, kulüple bağlarını öğrendim. Galatasaray'ın bu okulda nasıl kurulduğunu öğrendim. Duygusal anlar yaşıyorum" dedi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Spor

Burak Elmas, Galatasaray, Fenerbahçe, Ali Koç, Spor, Haberler

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Yorumlar (1)

Mustafa Erdoğan:

Bir Galatasaraylı'ya da misafirperverlik yakışır zaten. Bravo Burak başkan.

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