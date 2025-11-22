Barcelona, Athletic Bilbao'yu 4-0 Yenerek Lider Oldu
Barcelona, Camp Nou'da Athletic Bilbao'yu 4-0 mağlup ederek LaLiga'da liderlik koltuğuna oturdu. Maçta Lewandowski, Ferran Torres (2) ve Fermin Lopez'in golleriyle galibiyet elde edildi.
İspanya Birinci Futbol Ligi'nde (LaLiga) oynanan maçta Barcelona, sahasında Athletic Bilbao'yu 4-0 mağlup etti.
Stadın yenilenme çalışmaları nedeniyle 909 günlük aranın ardında ilk kez Camp Nou'da maça çıkan Barcelona, 13. hafta mücadelesinde Athletic Bilbao'yu ağırladı.
Rakibini Robert Lewandowski, Ferran Torres (2) ve Fermin Lopez'in golleriyle 4-0 mağlup eden Katalan temsilcisi, maç fazlası ve averajla liderlik koltuğuna oturdu.
Kaynak: AA / Yunus Kaymaz - Spor