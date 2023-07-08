Barcelona, Arda Güler'in kuyusunu kazmaya başladı! İspanyol basınında çıkan haber olay oldu

Real Madrid'in Barcelona'nın elinden kaparak Arda Güler'e imza attırması gündemdeki yerini koruyor. Katalan devine yakınlığıyla bilinen Sport gazetesi bugünkü haberinde Barcelona'da forma giyen 15 yaşındaki Lamine Yamal'ın Arda Güler'den çok daha iyi bir futbolcu olduğunu yazdı. Bu haber sosyal medyada Arda'yı transfer etmeyi başaramayan Barcelona cephesinin kıskançlığı olarak yorumlandı.

Arda Güler için Barcelona ile karşı karşıya gelen Real Madrid, mutlu sona ulaştı ve milli futbolcuya imza attırdı. Tüm dünyada büyük ses getiren transfer sonrası Barcelona'ya yakınlığıyla bilinen Sports gazetesi ilginç bir habere imza attı. Gazetede Barcelona'da forma giyen Lamine Yamal'ın Arda'dan daha iyi bir futbolcu olduğu belirtildi.

"LAMINE YANAL'I UNUTUYORSUNUZ"

Sport Gazetesinde çıkan haberde, "Arda Güler yetenekli ancak Arda'dan küçük olmasına rağmen ondan çok daha iyi bir futbolcu olan Lamine Yamal'ı unutuyorsunuz." ifadeleri yer aldı.

BARCELONA KISKANÇLIK MI YAPIYOR?

Sosyal medyada "Barcelona, Arda Güler'in kuyusunu kazmaya başladı." yorumları yapılırken, Katalan devinin milli futbolcuyu transfer edemediği kıskançlık yaptığı belirtildi.