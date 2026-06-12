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2026 FIFA Dünya Kupası'nda Kanada-Bosna Hersek maçına doğru

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Bosna Hersek Teknik Direktörü Sergej Barbarez, 2026 Dünya Kupası'nda yarın oynayacakları Kanada maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Bosna Hersek Milli Takımı Teknik Direktörü Sergej Barbarez, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda yarın karşılaşacakları Kanada maçına ilişkin, "Ev sahibine karşı, açılış maçında oynuyoruz. Kesinlikle yoğun bir maç olacak." dedi.

Barbarez, B Grubu'ndaki Kanada-Bosna Hersek maçı öncesinde Toronto Stadı'nda basın toplantısı düzenledi.

Turnuvada olduğu ve ülkesini temsil ettiği için çok mutlu olduğunu belirten 54 yaşındaki teknik adam, "Bu hikayenin bir parçası olabildiğim için gururluyum. ve tabii ki hepimiz hazırız, hepimiz arzuluyuz. Bizim olan ve her zaman bizimle olacak olan tüm o niteliklerimizle kendimizi sahada göstereceğiz." ifadelerini kullandı.

Barbarez, Edin Dzeko ve Haris Tabakovic'in sağlık durumlarıyla ilgili soruya, "Haris için ise henüz biraz erken. Sanırım bu genel olarak biliniyor. O en iyi ihtimalle ikinci maçta hazır olacak. Edin Dzeko burada ve tamamen normal bir şekilde antrenman yapıyor." yanıtını verdi.

Yarınki maçla ilgili beklentisine değinen Barbarez, "Ev sahibine karşı, açılış maçında oynuyoruz. Kesinlikle yoğun bir maç olacak. Bir açılış maçında oynamak bizim için de büyük bir onur. ve biz kendimizi tüm dünyaya en iyi şekilde göstermek istiyoruz. Saygı duyulacak bir takım olarak. Kesinlikle biraz sertlik de olacaktır ama bu tamamen normal." diye konuştu.

Barbarez, göreve geldiği 2024'ten bu yana takımın nasıl bir gelişim gösterdiğiyle ilgili soru üzerine ise şunları kaydetti:

"Bu yolculuk hiç kolay olmadı. Ne istediğim, nasıl istediğim ve bunun genel olarak nasıl sürmesini istediğimle ilgiliydi. Farklı bir şey yaratmak istedim; daha iyi, daha basit, daha samimi. ve bu süreç, doğru bir planda, düşündüğümüz gibi doğru bir zaman diliminde olduğumuzu gösterdi. Umuyorum ki bu şekilde devam edeceğiz."

Kaynak: AA / Yunus Kaymaz
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