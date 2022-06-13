Barajdakiler ucuz kurtuldu! Hulk'un vurduğu şut stadı inletti - Haberler

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Barajdakiler ucuz kurtuldu! Hulk'un vurduğu şut stadı inletti

Haberler.com - Nezih Yücel Akşener - Spor
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Dün gece Brezilya Serie A'da oynanan Atletico Mineiro-Santos mücadelesinde futbol severler ilginç bir ana tanıklık etti. Tecrübeli futbolcu Hulk'un vurduğu inanılmaz şut direkleri salladı. Barajdan birine denk gelse sakatlığa sebebiyet verecek derecede sert vurulan şut stadyumu inletti.

Dün gece Brezilya Serie A'da Atletico Mineiro ile Santos karşı karşıya geldi. Savio ve Souza Cruz'un karşılıklı golleriyle 1-1 sona eren maça yıldız futbolcu Hulk'un kullandığı frikik damga vurdu. Frikikte topun başına geçen tecrübeli golcünün vurduğu sert şut direkte patladı. Akılalmaz bir şiddetle direkten dönen top barajdaki rakip oyuncunun kafasına çarptı. Stadı inleten bu şut sosyal medyada gündem oldu.

Barajdakiler ucuz kurtuldu! Hulk'un vurduğu şut stadı inletti

Barajdakiler ucuz kurtuldu! Hulk'un vurduğu şut stadı inletti

Barajdakiler ucuz kurtuldu! Hulk'un vurduğu şut stadı inletti

Barajdakiler ucuz kurtuldu! Hulk'un vurduğu şut stadı inletti

Barajdakiler ucuz kurtuldu! Hulk'un vurduğu şut stadı inletti

SÜPER LİG'İN KAPISINDAN DÖNDÜ

Son olarak Beşiktaş ile ismi anılan ancak Süper Lig'in yolunu tutmadan ülkesine dönen 36 yaşındaki yıldız kariyerine Atletico Mineiro'da devam ediyor. Porto'da yıldızı parlayan ismin kariyerinde Zenit ve Shanghai SIPG de bulunuyor.

Haberler.com / Nezih Yücel Akşener - Spor

Atletico Mineiro Brezilya Spor Haberler

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