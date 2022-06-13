Barajdakiler ucuz kurtuldu! Hulk'un vurduğu şut stadı inletti

Dün gece Brezilya Serie A'da Atletico Mineiro ile Santos karşı karşıya geldi. Savio ve Souza Cruz'un karşılıklı golleriyle 1-1 sona eren maça yıldız futbolcu Hulk'un kullandığı frikik damga vurdu. Frikikte topun başına geçen tecrübeli golcünün vurduğu sert şut direkte patladı. Akılalmaz bir şiddetle direkten dönen top barajdaki rakip oyuncunun kafasına çarptı. Stadı inleten bu şut sosyal medyada gündem oldu.

SÜPER LİG'İN KAPISINDAN DÖNDÜ

Son olarak Beşiktaş ile ismi anılan ancak Süper Lig'in yolunu tutmadan ülkesine dönen 36 yaşındaki yıldız kariyerine Atletico Mineiro'da devam ediyor. Porto'da yıldızı parlayan ismin kariyerinde Zenit ve Shanghai SIPG de bulunuyor.