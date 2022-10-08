Baraj kurmak isteyen kalecinin takım arkadaşına yaptıkları olay oldu

Bir futsal maçında sporcuların baraj kurma çabası sosyal medyada büyük ilgi çekti. Baraj kurmak isteyen kalecinin takım arkadaşının bel hizasına eğilerek kaleye bakması ilginç görüntüler ortaya çıkardı. Rakip tarafından barajın bozulması sonrası sinirlenen kaleci hakeme itirazlarda bulunurken o anlar binlerce izlenme aldı.

Sahalarda müsabakalar oynanırken yaşanan ilginç anlar sosyal medyada dikkat çekmeye devam ediyor. Son olarak bir futsal maçında kaleci baraj kurarken yaptığı hareketlerle gündem oldu.

BARAJ KURMAK İÇİN BÜYÜK ÇABA

Futsal maçında kazanılan bir serbest vuruş sonrası baraj kurmak isteyen kaleci, takım arkadaşını doğru yere konumlandırmak için büyük çaba sarf etti. Önce kalçalarından tutarak sağa sola kaydırdığı arkadaşının daha sonra bel hizasına eğilen kaleci, ilginç görüntüler ortaya çıkardı.

HAKEME İTRAZDA BULUNDU

Rakibin gelip rahat hareketlerle barajı bozması ise kaleciyi adeta çılgına çevirdi. Oldukça sinirlenen kaleci hakeme itirazlarda bulunurken, o anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü.