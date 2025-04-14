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Bandırmaspor ve Iğdır FK Beraberlikte Anlaştı

Bandırmaspor ve Iğdır FK Beraberlikte Anlaştı
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Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında Bandırmaspor, Iğdır FK ile 1-1 berabere kaldı. Teknik direktörler Mustafa Gürsel ve Mete Işık, karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundular ve kalan haftalarda hedeflerini açıkladılar.

Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel ile Iğdır FK Teknik Sorumlusu Mete Işık, karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundular.

Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında Bandırmaspor, evinde Iğdır FK ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından iki takımın teknik direktörleri, mücadeleyi ve kalan haftalara dair düşüncelerini paylaştı.

Mustafa Gürsel, "Sonuna kadar savaşacağız"

Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, galibiyet hedefiyle sahaya çıktıklarını ancak beraberlikle yetinmek zorunda kaldıklarını söyledi. Gürsel, "Bugün kazansaydık ikinci sırayla aramızdaki fark 2 puana inecekti. Ama önümüzde 4 maç var, hepsini kazanmak için sahaya çıkacağız. Elimizden geleni yapacağız. Sezonun son düdüğüne kadar mücadele edeceğiz. Oyuncularım da çok istiyor, biz de çok istiyoruz" dedi.

Maçın ilk yarısında iyi oynadıklarını ifade eden Gürsel, "İlk yarıda rakibe pozisyon vermedik. 2-3 net fırsat yakaladık ama değerlendiremedik. Rüzgarın da etkisiyle ikinci yarıda istediğimiz oyunu tam olarak oynayamadık. Rakibimiz Salı günü maç yapmıştı, biz ise Perşembe günü. Bu da etki etti. Sonuçta 1 puan aldık ve hedefimize yürümeye devam ediyoruz" diye konuştu.

Mete Işık: "Play-off'a kalacağımıza inanıyorum"

Iğdır FK Teknik Sorumlusu Mete Işık ise açıklamasında, takımının performansından memnun olduğunu ve play-off hedefine inandıklarını söyledi. Işık, "Sezonun son çeyreğine girdik. Düşecek takım da belli değil, şampiyon olacak ya da play-off'a kalacak takım da. Her puan, her gol çok önemli. Çağdaş Hoca ve ekibinin gelişiyle birlikte iyi bir futbol oynamaya başladık. Bugün de istediğimiz oyunu sahaya yansıttık" dedi.

Hakem performansına da değinen Işık, "Genelde teknik adamlar hakem hakkında konuşmaz ama ilk yarıda hakemi yeterince formda görmedim. Oyunun tadı kaçtı. İkinci yarıda hakem müdahale etmeyince iki takım da daha iyi oynadı. Takımımızın yükselen bir grafiği var, bu tempoyla sezon sonuna kadar gidip play-off'a kalacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı. - BALIKESİR

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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