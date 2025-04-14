Milli Eğitim Bakanı Tekin: Okullardaki protestoları politik görüyorum

Bakan Tekin'den okullarda başlayan protestolarla ilgili ilk yorum
İsrail ve Yunanistan'ı alarma geçiren telefon görüşmesi

Erdoğan ile Trump arasındaki görüşme 2 ülkeyi alarma geçirdi
Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi

Avukatları harekete geçmişti! Mahkemeden İmamoğlu kararı
Memur ve emeklinin dört gözle beklediği zam oranı netleşmeye başladı

Memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranı belli gibi

Bandırmaspor ve Iğdır FK 1-1 Berabere Kaldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında oynanan maçta Bandırmaspor, evinde Iğdır FK ile 1-1 berabere kaldı. İki takımda gollerini erken dakikalarda attı.

Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında Bandırmaspor, evinde Iğdır FK ile karşılaştı. Müsabaka 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Hakemler: İlker Yasin Avcı, Çağrı Yıldırım, Rüştü Muhammed Orcan

Bandırmaspor: Akın Alkan, Hikmet Çiftçi (R. Mulumba dk. 63), Paulo Rafael Pereira Araujo (Dongala dk. 63), Lois Pablo Diony (Faruk Can Genç dk. 84), Hakan Bilgiç (Faruk Can Kemeç dk. 84), Mexer, Atınç Nukan, Mehmet Özcan, Billal Messaoudi, Murat Cem Akpınar (Marco Paixao dk. 72), Rahmetullah Berişbek

Yedekler: Zafer Görgen, Yasin Yağız Dilek, Mourad Louzif, Kerim Avcı, Sergen Piçinçiol,

Teknik Direktör: Mustafa Gürsel

Iğdır FK: Bahadır Han Güngörcü, Alim Öztürk, Valentin Eysseric, Gianni Salvatore P.Bruno (Do Rosario dk. 84), Adrien Regattin (Antonie Conte dk. 90+4), Cebrail Karayel, Caner Cavlun (Daniel Avramowski dk. 78), Muammer Sarıkaya, Valon Ethemi (Ahmet Emin Engin dk. 46), Gökcan Kaya, Burak Bekaroğlu

Yedekler: Furkan Köse, Alperen Selvi, Aly Malle, Mert Çölgeçen, Arda Çolak, Semih Akyıldız

Teknik Direktör: Mete Işık

Goller: Billal Messaoudi (dk. 22), (Bandırmaspor), A. Regattin (dk. 7) (Iğdır FK)

Kırmızı kartlar: Cebrail Karayel (dk. 90+1) ( Iğdır FK)

Sarı kartlar: V. Eysseric, Burak Bekaroğlu, Alim Öztürk (Iğdır Fk) - BALIKESİR

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.