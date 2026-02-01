Haberler

Futbol: Trendyol 1. Lig

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol 1. Lig 23. hafta mücadelesinde Bandırmaspor, evinde İmaj Altyapı Vanspor FK'yı 2-0 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Golleri Kehinde ve Emirhan Acar kaydetti.

Stat: Bandırma 17 Eylül

Hakemler: Raşit Yorgancılar, Emrah Ünal, Batuhan Bıyıklı

Bandırmaspor: Arda Özçimen, Tolga Kalender, Kehinde (Dk. 71 Badji), Muhammed Gümüşkaya, Ndongala (Dk. 84 Oğuz Ceylan), Abdülkadir Parmak, Amaral (Dk. 30 Emirhan Acar), Kerim Alıcı, Atınç Nukan, Enes Aydın, Mucahit Albayrak (Dk. 71 Kaan Akyazı)

İmaj Altyapı Vanspor FK: Çağlar Şahin Akbaba, Jevsenak, Hostikka (Dk. 76 Hasan Bilal), Traore (Dk. 88 Bekir Can Kara), Jefferson (Dk. 55 Mamah), Oulare (Dk. 76 Medeni Bingöl), Oğulcan Çağlayan, Cedric, Batuhan İşçiler (Dk. 88 Erdem Seçgin), Mehmet Özcan, Muhammet Ensar Çavuşoğlu

Goller: Dk. 14 Kehinde, Dk. 90+4 Emirhan Acar (Bandırmaspor),

Kırmızı kart: Dk. 49 Cedric (Vanspor FK)

Sarı kartlar: Dk. 6 Oulare, Dk. 45 Oğulcan Çağlayan (Vanspor FK), Dk. 33 Enes Aydın, Dk. 43 Mulumba, Dk. 87 Muhammed Gümüşkaya (Bandırmaspor)

Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Bandırmaspor, sahasında İmaj Altyapı Vanspor FK'yı 2-0 yendi.

Kaynak: AA / Miraç Kaya - Spor
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Hasan Can Kaya, Reynmen ve Çakal dahil 11 kişi için karar verildi

Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan 11 kişi hakkında karar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Soğuk engel olmadı, buz gibi suya girip 1.5 metrelik orkinos avladı

3 derecede denize girmesinin nedeni var! Görenler gözlerine inanamadı
Terör örgütü yandaşları el uzatmıştı! Dev Türk bayrağı göndere çekildi

Terör örgütü yandaşları el uzatmıştı! Dev Türk bayrağı göndere çekildi
Türkiye, Suriye'den çekilmek için Şara yönetimine 3 şart sundu

Suriye'den çekilme için 3 şart! Türkiye, Şara yönetimine iletti
Meydan savaşı gibi! Taş, sopa ve küreklerle saldırdılar

Meydan savaşı gibi! Taş, sopa ve küreklerle saldırdılar
Soğuk engel olmadı, buz gibi suya girip 1.5 metrelik orkinos avladı

3 derecede denize girmesinin nedeni var! Görenler gözlerine inanamadı
Epstein dosyalarında Modi'nin ismi de yer aldı: Dans edip şarkı söyledi

Dünyayı ayağa kaldıran pedofili dosyasından onun da adı çıktı
Galatasaray'da Leroy Sane planı

Sakatlığıyla taraftarı korkutan Sane ile ilgili yeni gelişme