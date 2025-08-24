Bandırmaspor'un Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, Adana Demirspor Galibiyetini Değerlendirdi

Bandırmaspor'un Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, Adana Demirspor Galibiyetini Değerlendirdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bandırmaspor, Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Adana Demirspor'u 4-0 mağlup etti. Teknik direktör Mustafa Gürsel, galibiyetin önemine vurgu yaptı ve oyuncuların performansını övdü.

Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, Adana Demirspor galibiyetini sonrası önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Bandırmaspor, sahasında karşılaştığı Adana Demirspor'u 4-0 mağlup etti. Maç sonrası basın toplantısında açıklamalarda bulunan Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, alınan 3 puanın önemine vurgu yaptı. Gürsel, "Bugün kazanmak bizim için çok önemliydi. Rakibimiz genç bir takım. Futbolda her rakibi ciddiye almak ve konsantre bir şekilde oynamak zorundasınız. Oyuncularımız bunu sahada çok iyi gösterdi. Bizim için önemli olan bu 3 puandı ve bunu başardık. Bugün kazanmak bizim için çok önemliydi. Rakibimiz genç bir takım, ilk hafta Erol maçında da gördük. Futbolda kimi rakip görürseniz görün, onu ciddiye almak, her zaman konsantre bir şekilde oynamak zorundasınız. Oyuncularımızın konsantrasyonu üst seviyedeydi. Biz, her rakibe aynı saygıyı gösteriyor ve aynı disiplinle oynuyoruz. Tabii önümüzde uzun bir maraton var. Çok çalışmamız gerektiğini biliyoruz. Kalitemizi yukarı çekerek, oyuncularımızın performansını en kısa sürede daha da geliştirmesiyle birlikte daha güzel galibiyetler alacağımıza inanıyorum. Oyuncularımı kutluyorum, taraftarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonraki süreçte de onların desteğiyle yolumuza devam edeceğiz" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Hakem Kurulu memur zammı için 2. kez toplandı

Milyonların gözü bu toplantıda! Zam oranı ilk kez masaya geldi
ABD'nin hamlesi sonrası Maduro çağrı yaptı, halk askere koştu

ABD'den gündeme oturan hamle! Maduro çağrı yaptı, halk askere koştu
Çerçioğlu'ndan İzmir adaylığı iddialarına yanıt

AK Parti'ye geçen Çerçioğlu'ndan kulisleri sarsan iddiaya yanıt
Süper Lig'in eski yıldızı Elneny, 10 yıllık eşinin üstüne kuma getirdi

3 çocuğunun annesi, 10 yıllık eşinin üstüne kuma getirdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Barış Alper'in menajeri, milli oyuncunun maaşını duyurdu

Menajeri, Barış Alper'in Galatasaray'daki maaşını açıkladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.