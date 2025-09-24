Bandırmaspor'un Teknik Direktörü: 'Düştük ama Kalkmasını da Biliriz'

Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında, evinde Manisa FK'ye 4-1 yenilen Bandırmaspor'un teknik direktörü Mustafa Gürsel, maçı kaybettikleri için üzüldüklerini belirterek, "Biz şu anda düştük fakat kalkmasını da biliriz." dedi.

Gürsel, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, iyi oynamadıklarını söyledi.

Farklı yenildikleri maçla ilgili bir şey söylemeye gerek olmadığını ifade eden Gürsel, şöyle konuştu:

"Futbol da hayat gibi bazen inişler çıkışlar var. Biz şu anda düştük fakat kalkmasını da biliriz. Daha önce de böyle durumlar yaşadık ve üstesinden geldik. Bu takım ben olduğum zaman hep üst sıralarda yer aldı, mağlup olduk. Rakibimizi tebrik ediyoruz. Şapkamızı önümüze koyacağız ve buradan kalkmasını bileceğiz."

Manisa FK cephesi

Manisa FK'nin Teknik Direktörü Taner Taşkın da iyi bir takım olduklarını dile getirdi.

Takımına çok güvendiğini belirten Taşkın, şunları kaydetti:

"Bu sene gençler ve tecrübeli arkadaşlarla yeni bir takım olduk. Yeni takım olmanın vermiş olduğu bazı sorunları maçlarda yaşadık. Küçük ayrıntılardan dolayı maç kaybettik. Bu durum bizim iyi bir takım olduğumuz gerçeğini değiştirmiyor. Ben çocuklarıma çok güveniyorum. Bugün de böyle bir deplasmanda farklı galip gelmemiz bizim için çok güzel bir özgüven maçı oldu. Bize destek veren taraftarlarımıza ve başkanımıza teşekkür ederiz."