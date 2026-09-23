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Bandırmaspor'un 25 yaşındaki futbolcusu Tolga Kalender hayatını kaybetti

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Rahatsızlığı nedeniyle bir süredir hastanede tedavi gören Bandırmasporlu futbolcu Tolga Kalender 25 yaşında hayatını kaybetti. Kulübün sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayımlandı; cenazesinin memleketi Adana'da toprağa verileceği bildirildi.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor'un 25 yaşındaki futbolcusu Tolga Kalender hayatını kaybetti.

Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Genç yaşta aramızdan ayrılan kıymetli futbolcumuza Allah'tan rahmet, başta ailesi olmak üzere yakınlarına, takım arkadaşlarına, sevenlerine ve tüm Bandırmaspor camiasına sabır ve başsağlığı diliyoruz. Acımız büyük, kaybımız tarifsizdir. Mekanı cennet olsun. Başımız sağ olsun." denildi.

Rahatsızlığı nedeniyle bir süredir hastanede tedavi gören Tolga Kalender'in cenazesinin memleketi Adana'da toprağa verileceği bildirildi.

Kaynak: AA
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