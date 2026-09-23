Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor'un 25 yaşındaki futbolcusu Tolga Kalender hayatını kaybetti.

Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Genç yaşta aramızdan ayrılan kıymetli futbolcumuza Allah'tan rahmet, başta ailesi olmak üzere yakınlarına, takım arkadaşlarına, sevenlerine ve tüm Bandırmaspor camiasına sabır ve başsağlığı diliyoruz. Acımız büyük, kaybımız tarifsizdir. Mekanı cennet olsun. Başımız sağ olsun." denildi.

Rahatsızlığı nedeniyle bir süredir hastanede tedavi gören Tolga Kalender'in cenazesinin memleketi Adana'da toprağa verileceği bildirildi.

Kaynak: AA