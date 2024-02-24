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Bandırmaspor, Ümraniyespor'u 4-1 mağlup etti

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Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında Bandırmaspor, sahasında karşılaştığı Ümraniyespor'u 4-1'lik skorla mağlup etti. Mücahit Albayrak, Levent Ayçiçek, Djitte ve Metehan Mimaroğlu'nun attığı gollerle Bandırmaspor galibiyete ulaştı.

Trendyol 1. Lig'de. 24. haftasında Bandırmaspor sahasında karşılaştığı Ümraniyespor'u 4-1'lik skorla mağlup etti.

Hakemler: Oğuzhan Aksu, Emrah Önal, Kürşathan Akın

Bandırmaspor: Zafer Görgen, Rahmetullah Berişbek, Mexer, Taha Batuhan Yayıkçı, Mücahit Albayrak (Emre Batuhan Adıgüzel dk. 75), Mulumba, Mehmet Özcan (Foor dk. 81), Gakpa (Doğan Can Davas dk. 81) Levent Ayçiçek (Mustafa Çeçenoğlu dk. 62), Metehan Mimaroğlu, Djitte (Badji dk. 74)

Yedekler: Akın Alkan, Soukou, Aygün Özışıkyıldız, Mert Çelik, Sergen Piçinçiol

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

Ümraniyespor: Abdülsamed Dumlu, Popov (Melih Okutan dk. 62), Kevin Cavare, Glumac, Emre Kaplan, İlhami Siraçhan (Tiago Çukur dk. 46), Uğur Kaan Yıldız, Emrecan Bulut, Serkan Göksu (Emre Demir dk. 75), Muhammed Mert (Diniyev dk. 75), Hasan Ayaroğlu (Batuhan Arıcı dk. 62),

Yedekler: Übeyd Adıyaman, Nassim, Mustafa Eser, Onur Ayık, Kosoko

Teknik Direktör: Orhan Gencer

Goller: Mücahit Albayrak (dk. 37), Levent Ayçiçek (dk. 53, Djitte (dk. 6), Metehan Mimaroğlu (dk. 66) (Bandırmaspor), Muhammed Mert (dk. 31) (Ümraniyespor)

Sarı kartlar: Rahmetullah Berişbek (Bandırmaspor), İlhami Siraçhan, Hasan Ayaroğlu (Ümranyerspor) - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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