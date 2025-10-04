Bandırmaspor, Ümraniyespor'u 2-1 Mağlup Etti

Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Bandırmaspor-Ümraniyespor maçının ardından teknik direktörler mücadeleyi değerlendirdi.

Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Bandırmaspor, sahasında karşılaştığı Ümraniyespor'u 2-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Ümraniyespor Teknik Direktörü Bülent Bölükbaşı, 30. dakikadan itibaren 10 kişi kalmalarına rağmen oyuncularının gösterdiği mücadeleden dolayı gurur duyduğunu söyledi. Bölükbaşı, VAR kararlarını da eleştirerek, "Oyuncularımı her şeyden önce kutluyorum. Son dakikaya kadar mücadele ettiler. 30. dakikada 10 kişi kaldık. Oyun ortadayken bir anda bizim aleyhimize döndü. Çok şey söylemek istiyorum ama konuşursam ceza alıyorum. VAR olduğu sürece oyuncuların emeği böyle karşılıksız kalacak. Girmesi gereken pozisyonlara girmiyor, girmemesi gereken pozisyonlara giriyor. Bu protokol sadece bize mi işliyor anlamış değilim. Bandırmaspor'u tebrik ediyorum. Galibiyetlerine gölge düşürmek istemem ama bu ülkenin kanayan yarası maalesef bugün bize denk geldi" dedi.

Gürsel: "Kazanarak araya moralli girmek istiyorduk"

Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel ise oyuncularını tebrik ederek, "Geçen hafta deplasmanda kazanmıştık. Milli maç arasına da kazanarak moralli girmek istiyorduk, bunu başardığımız için mutluyuz. Oyuna iyi başladık, golü bulduk, ikinciyi de bulabilirdik. Ancak rakibin bulduğu gol sonrası oyun biraz gerildi. 10 kişi kaldılar ama buna rağmen direnç gösterdiler. Biz de ikinci yarıda sistem değiştirip kanatları daha iyi kullanmaya çalıştık. Dakikalar ilerledikçe stres arttı ama penaltıdan bulduğumuz golle kazandık. Böyle maçlarda önemli olan 3 puanı almak. Şimdi bu arayı en iyi şekilde değerlendirip daha üstüne koyarak yolumuza devam etmek istiyoruz" açıklamasında bulundu. - BALIKESİR