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Bandırmaspor, Trendyol 1. Lig'de Ekenler Beton Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı

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Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Bandırmaspor ile Ekenler Beton Sivasspor 1-1 berabere kaldı. Sivasspor'un golünü 66. dakikada Yusuf Cihat Çelik, Bandırmaspor'un golünü 83. dakikada Enes Aydın attı.

Stat: Bandırma 17 Eylül

Hakemler: Emrullah Baydar, Abdullah Uğur Sarı, Harun Reşit Güngör

Bandırmaspor: Akın Alkan, Kehinde (Dk. 83 Seck), Yusuf Kocatürk, Emirhan Ayhan (Dk. 70 Muhammet Harun Genç), Enes Çinemre (Dk. 64 Muhammed Gümüşkaya), Kerem Dönertaş (Dk. 70 Bruno), Enes Aydın, Hakan Bilgiç (Dk. 64 Ali Ülgen), Recep Yalın Dilek, Lima, Mulumba

Ekenler Beton Sivasspor : Mehmet Göktüğ Bakırbaş, Mert Çelik, Manaj, Musah Muhammed, Mehmet Feyzi Yıldırım, Ethemi (Dk. 87 Duodu), Salih Kavrazlı (Dk. 62 Yusuf Cihat Çelik ), Ceesay (Dk. 62 Burak Kapacak), Turan Tuzlacık, Oğuzhan Aksoy (Dk. 90+3 Yılmaz Cin), Yusuf Çağlar Kefkir

Goller: Dk. 66 Yusuf Cihat Çelik (Ekenler Beton Sivaspor), Dk. 83 Enes Aydın (Bandırmaspor)

Sarı kartlar: Dk. 13 Ceesay, Dk. 76 Ethemi (Ekenler Beton Sivasspor ), Dk. 71 Mulumba (Bandırmaspor)

Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Bandırmaspor ile Ekenler Beton Sivasspor 1-1 berabere kaldı.

Kaynak: AA
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