Bandırmaspor-Serikspor maçının ardından

Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında konuk ettiği Serikspor'a 2-0 yenilen Bandırmaspor'da teknik direktör Mustafa Gürsel, "Çok şanssız bir dönemden geçiyoruz. Böyle bir dönemde bugün taraftarımızın bu takımın arkasında olmasını beklerdim." dedi.

Gürsel, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, kaybettiklerinin yanı sıra taraftarın tutumuna çok üzüldüğünü söyledi.

Takımda doğrudan oynayan 7 oyuncunun sahada yer alamadığını vurgulayan Gürsel, şunları kaydetti:

"Elimizde olmayan çok şanssız bir dönemden geçiyoruz. Böyle bir dönemde, bugün taraftarımızın bu takımın arkasında olmasını beklerdim. Futbolda maç kaybedilebilir, olabilir ama bu takım buralara kolay gelmedi. Taraftarımızın bugün destek vermemesi, zor günde bu takımın yanında olmamaları beni şahsen üzdü. Biz daha önce de maç kaybettik, hep üstesinden geldik. Bu takım yine kalkar. Ben hoca olarak bu sene aynı 11'le ikinci hafta dahi çıkamadım. Ameliyattan dönen oyuncularımız var, futbolda böyle dönemler var. Yıkılmamak lazım, mazeret üretmemek lazım. Biz öyle durmaya çalışıyoruz ama taraftarın tutumu beni bayağı üzdü."

Başarılı olmak için çok çalıştıklarını aktaran Gürsel, "Oyuncularımla gece gündüz emek veriyoruz, Takım içi eksiklik ağzımızdan hiç çıkmadı. Hiçbir zaman bir mazeret üretmedik. Sahaya çıktık, hep iyi sonuçlar aldık. Futbolda bunlar var. Bugün de her şeyin ters gittiği bir gün oldu ama maçta belli bölümlerde takıma olan tepkileri, bize olan tepkileri hak etmediğimizi düşünüyorum. Bu takım hep onlara güzellikler yaşattı. Başkanımızla bir değerlendirme yapacağım. Bizim için, kulüp için, camia için ne hayırlı olacaksa o kararı vermek lazım." ifadelerini kullandı.

Serikspor cephesi

Serikspor Teknik Sorumlusu Mustafa Boran da üst sıralara tırmanmak için mücadele ettiklerini dile getirdi.

Boran, takımdaki olumsuzluğu dağıtmak için büyük çaba sarf ettiklerini belirterek, "Bu maça istekli ve bilinçli bir şekilde hazırlandık. Sahada da diğer haftalara nazaran daha kompakt, daha kolektif bir takım vardı. Hem konsantrasyonu yüksek hem de özverisi yüksek bir takım vardı. Bugün de burada amacımıza ulaştık, 3 puan aldık. Şimdi sezonun ilk iç saha maçını oynayacağız. Çarşamba günü Çorum ile kendi evimizde, seyircimizle buluşacağız. Üzerimizde bunun heyecanı var. İnşallah bugünkü 3 puanı orada taçlandırıp üst sıralara doğru emin adımlarla ilerlemeyi düşünüyoruz. Serikspor'u bu sene 1. Lig'de tutmak istiyoruz." diye konuştu.