Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel: "Büyük bir ders aldık"

Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, MKE Ankaragücü karşılaşmasının ardından, "Golü ilk yarıda da aradık, ikinci yarıda da aradık ama olmadı. Yaptığımız değişikliklerle birlikte pozisyonlara girdik ama golü bulamadık" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında Bandırmaspor, deplasmanda MKE Ankaragücü'ne 4-0 mağlup oldu. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, "4-0'lık bir mağlubiyet ama oyunun başından sonuna kadar baktığımızda maçın başında rakibimizin istediği gibi bir penaltı. Penaltı mıydı, değil miydi bilmiyorum ama penaltı ile çok kolay sarı kartlar ve fauller çalındı. Golü ilk yarıda da aradık, ikinci yarıda da aradık ama olmadı. Yaptığımız değişikliklerle birlikte pozisyonlara girdik ama golü bulamadık. Zorlamamıza rağmen bugün istediğimiz golü bulamadık. Baktığımızda bundan önceki haftalara gittiğimizde bireysel hatalardan gol yiyoruz. Bir türlü üstesinden gelemedik. İkinci golü geldikten sonra bütün riskleri göze aldık. Bugün buradan puan ve puanlarla dönmek istiyorduk ama uzatma dakikalarındaki 2 gol bizi oyundan kopardı. Futbol hiçbir zaman böyle bir şey değil. Oyunun her anında aynı disiplinle aynı ciddiyetle oynamamız lazım. Bizim için büyük bir ders oldu ama buradan başımızı kaldıracak güçlü büyük bir camiayız. En iyi şekilde bu haftayı değerlendirip önümüzdeki hafta yine kendi hedeflerimiz doğrultusunda devam edeceğiz. Dediğim gibi bizim için önemli bir maçtı gibi hedeflerimizden sapmadan aynı şekilde devam edeceğiz" diye konuştu. - ANKARA