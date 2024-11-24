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Bandırmaspor Teknik Direktörü Gürsel: 'İstikrarlı Olmak Önemli'

Bandırmaspor Teknik Direktörü Gürsel: 'İstikrarlı Olmak Önemli'
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Bandırmaspor'un Kocaelispor ile 2-2 berabere kaldığı maç sonrası Teknik Direktör Mustafa Gürsel, galibiyet bekleseler de bir puanın önemli olduğunu vurguladı. Gürsel, ligde istikrarın önemine dikkat çekti.

Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, Kocaelispor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Galibiyetle ayrılmak bizi sevindirirdi ama bir puanla ayrıldık. Önemli olan bu ligde istikrarlı olmak" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Bandırmaspor, deplasmanda Kocaelispor ile 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, karşılaşmayı değerlendirdi. Geçen sezon Kocaelispor'da görev alan Mustafa Gürsel, Öğretmenler Günü'nü kutlayarak, "Mücadele gücü yüksel olacağı belliydi. Öyle de geçti. Kocaelispor'un seyirciyi arkasına alarak hızlı başlayacağını tahmin ediyorduk. Sonra oyunu dengeledik. Nomen'in sakatlanması oyun planımızı ve dengemizi bozdu. O arada 1-0 geriye düştük. Sonra yan toptan beraberliği bulduk. İkinci yarıda iyi pozisyonlar bulmaya başladık ve sonra öne geçtik. Çok iyi kontralar yakaladık ama istediğimiz gibi değerlendiremedik. Son bölümde Kocaelispor risk aldı, çift forvete döndü. 2-2 bitti. Futbolda bunlar oluyor. Son dakikalarda bazen biz de atıyoruz. Galibiyetle ayrılmak bizi sevindirirdi ama bir puanla ayrıldık. Önemli olan bu ligde istikrarlı olmak. Bu ciddiyetle devam edeceğiz. Bir maçla hiçbir şey bitmiyor. Önemli maçtan bir puanla dönüyoruz. Sonraki maçlara da aynı ciddiyetle hazırlanıp Bandırmaspor'u layık olduğu yere getirmek istiyoruz" diye konuştu.

"Sıralamaya değil maçlara odaklanıyoruz"

Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Mustafa Gürsel, "Lig ve takımlar bu sene çok dengeli. Her maç aynı şekilde geçiyor. Sıralamaya pek bakmadan maçlara odaklanıyoruz. Oyun kalitesini ve mantalitesini geliştirmeye çalışıyoruz. Bazı bölgelerde eksik kalabiliyoruz, yine sakatlık oldu. Şu an çok puan farkı da yok. Puan istikrarını sürdürmemiz lazım. Arkadan bütün takımlar gelebiliyor. Onun için ciddi çalışmayı hiçbir zaman elden bırakmamak lazım. Coşkuyu ve oyun kalitesini en üst seviyeye çıkarmaya çalışıyoruz. Ligde büyük bütçeli takımlar var. Bizim bütçemiz de belli. Hedef orası burası değil. Hedefimiz sahada en iyisini yapmak. Yolun keyfini sürüyoruz. Yolun nereye götüreceğini henüz bilmiyoruz. Baştan büyük hedefler koymak harcanan limitlerle alakalı. Biz daha çok sahada yaptıklarımıza odaklanıyoruz. Takım ruhu oluşturmaya, futbol kültürü oluşturmaya bakıyoruz. Yol uzun. Tamamen işimize odaklanacağız. Hedef neresi olur bakacağız. Kocaelispor'a da başarılar diliyorum" diyerek sözlerini tamamladı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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