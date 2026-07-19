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Bandırmaspor'da yeni sezon hazırlıkları

Bandırmaspor'da yeni sezon hazırlıkları
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor'un teknik direktörü Ertuğrul Arslan, 3-4 transfer yaparak sezona hazır girmek istediklerini söyledi. Takım Bolu Dağı'nda hazırlıklarını sürdürüyor.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor'un teknik direktörü Ertuğrul Arslan, 3 ya da 4 transfer yaparak lige hazır girmek istediklerini söyledi.

Bolu Dağı'nda bir otelde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Bandırmaspor'un teknik direktörü Arslan, gazetecilere, hazırlıkların istediği şekilde devam ettiğini aktardı.

Arslan, üçüncü hazırlık maçını Trendyol Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor ile oynadıklarını belirterek, "Çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Fiziksel ve taktiksel olarak yaptığımız antrenmanlarda oyuncularımın göstermiş olduğu performanstan gayet memnunum. İstediklerimizi yapmaya çalışıyorlar." diye konuştu.

Ligin başlamasına iki haftanın kaldığını hatırlatan Arslan, "İnşallah burada çok sıkı çalışıp sezona hazır bir şekilde girmek istiyoruz." dedi.

Arslan, takımdaki eksiklerin görülmesi açısından hazırlık maçlarının referans olduğuna değinerek, "Oyuncularımın şu ana kadar gösterdiği performans beni mutlu ediyor. Transfer konusunda 3-4 tane oyuncu düşünüyoruz." şeklinde konuştu.

Hazırlık maçlarında gol pozisyonlarına girdiklerini belirten Arslan, "Golü bir şekilde atacağız inşallah. Bunun üzerinde çalışacağız. Bu maçlar sayesinde takımdaki eksik bölgeleri belirleyip onları tamamladıktan sonra lige hazır girmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz
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