Bandırmaspor, teknik direktörlük koltuğuna Mustafa İzgi'yi getirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Trendyol 1. Lig ekibi Bandırmaspor, teknik direktörlük görevine Mustafa İzgi'yi getirdi. Kulüp açıklamasında İzgi ve ekibine başarı dilenirken, kulübün geleceğine yönelik yapılanma ve planlamanın ilerleyen günlerde yapılacak kongrenin ardından şekilleneceği belirtildi.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor'da teknik direktörlük görevine Mustafa İzgi getirildi.
Balıkesir temsilcisinden yapılan açıklamada, Mustafa İzgi ve ekibine üstlenecekleri görevde başarı dileğinde bulunularak, takıma sağlayacakları katkının önemine vurgu yapıldı.
Açıklamada, kulübün geleceğine yönelik yapılanma ve planlama sürecinin, ilerleyen günlerde gerçekleştirilecek kongrenin ardından şekilleneceği belirtildi.
Kaynak: AA