Bandırmaspor-Sipay Bodrum FK maçının ardından

Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında sahasında Sipay Bodrum FK'yı 2-0 yenen Bandırmaspor'da teknik direktör Mustafa Gürsel, iyi bir takıma karşı iyi bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Gürsel, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, maçın kontrolünü oyunun başından sonuna kadar hiç bırakmadıklarını ve iki güzel golle de kazandıklarını dile getirdi.

"İyi bir takıma karşı iyi bir galibiyet aldık. Üst grubun içinde olmak istiyoruz." ifadelerini kullanan Gürsel, "Onun için bu maç kendi sahamızda çok önem arz ediyordu. Önümüzdeki cumartesi yine önemli bir maça çıkacağız. Bu ligin dinamikleri çok farklı. Onun için her maça ciddi hazırlanmamız lazım. Sonuç ne olursa olsun hiçbir zaman hiçbir şey bitmiyor. Onun için aynı ciddiyette yakaladığımız oyun anlamındaki bu düzeni arttırarak devam ettirmemiz lazım." diye konuştu.

Sipay Bodrum FK cephesi

Sipay Bodrum FK Teknik Sorumlusu Sefer Yılmaz, Bandırmaspor'u tebrik etti.

Maça istekli başladıklarını ifade eden Yılmaz, ş değerlendirmeyi yaptı:

"Aslında maça istekli başlamıştık. Rakibin ceza sahası dışından çektiği ilk şut gol olunca doğal olarak biraz moral bozukluğu yaşadık. Daha sonra dengeyi sağladık ama sakatlıklar son haftalarda belimiz büktü. Cenk'in çıkması bizi ilk yarı çok zorladı. İkinci yarıya hem oyuncu değişikliği hem taktiksel dizilişteki değişiklikle aslında iyi başladık. Frikikten bir gol yine moralimizi tamamen alt üst etti. Daha sonra dengeyi sağdık. Bu sefer Gökdeniz'in sakatlığı bizi zora soktu. Artık bu maçı geride bırakacağız. Tek üzüntümüz taraftarımızı deplasmanlarda üzmeye devam ediyoruz ama inşallah önümüzdeki hafta Erzurum deplasmanında alacağımız 3 puanla bunları telafi edip yeniden üst sıralardaki yerimizi almak istiyoruz. Lig uzun, böyle maçlar çok oynanacak. Tek yapacağımız artık önümüzdeki haftaya hazırlanmak."