Haberler

Bandırmaspor-Sipay Bodrum FK maçının ardından

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Bandırmaspor, Sipay Bodrum FK'yı evinde 2-0 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Teknik direktör Mustafa Gürsel, takımın performansından memnun kaldığını belirtti.

Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında sahasında Sipay Bodrum FK'yı 2-0 yenen Bandırmaspor'da teknik direktör Mustafa Gürsel, iyi bir takıma karşı iyi bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Gürsel, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, maçın kontrolünü oyunun başından sonuna kadar hiç bırakmadıklarını ve iki güzel golle de kazandıklarını dile getirdi.

"İyi bir takıma karşı iyi bir galibiyet aldık. Üst grubun içinde olmak istiyoruz." ifadelerini kullanan Gürsel, "Onun için bu maç kendi sahamızda çok önem arz ediyordu. Önümüzdeki cumartesi yine önemli bir maça çıkacağız. Bu ligin dinamikleri çok farklı. Onun için her maça ciddi hazırlanmamız lazım. Sonuç ne olursa olsun hiçbir zaman hiçbir şey bitmiyor. Onun için aynı ciddiyette yakaladığımız oyun anlamındaki bu düzeni arttırarak devam ettirmemiz lazım." diye konuştu.

Sipay Bodrum FK cephesi

Sipay Bodrum FK Teknik Sorumlusu Sefer Yılmaz, Bandırmaspor'u tebrik etti.

Maça istekli başladıklarını ifade eden Yılmaz, ş değerlendirmeyi yaptı:

"Aslında maça istekli başlamıştık. Rakibin ceza sahası dışından çektiği ilk şut gol olunca doğal olarak biraz moral bozukluğu yaşadık. Daha sonra dengeyi sağladık ama sakatlıklar son haftalarda belimiz büktü. Cenk'in çıkması bizi ilk yarı çok zorladı. İkinci yarıya hem oyuncu değişikliği hem taktiksel dizilişteki değişiklikle aslında iyi başladık. Frikikten bir gol yine moralimizi tamamen alt üst etti. Daha sonra dengeyi sağdık. Bu sefer Gökdeniz'in sakatlığı bizi zora soktu. Artık bu maçı geride bırakacağız. Tek üzüntümüz taraftarımızı deplasmanlarda üzmeye devam ediyoruz ama inşallah önümüzdeki hafta Erzurum deplasmanında alacağımız 3 puanla bunları telafi edip yeniden üst sıralardaki yerimizi almak istiyoruz. Lig uzun, böyle maçlar çok oynanacak. Tek yapacağımız artık önümüzdeki haftaya hazırlanmak."

Kaynak: AA / Miraç Kaya - Spor
Konyasporlu Ndao tutuklandı! Zorbay Küçük'ün de aralarında olduğu 10 kişi adli kontrolle serbest

Bahis soruşturmasında ilk kararlar! Aralarında meşhur hakem de var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dev bankalar beklentilerini tek tek açıkladı: Altın için çılgın tahmin

Altın için çılgın tahmin
Meteoroloji illeri tek tek uyardı! Kuvvetli sağanak ve kar yağışı geliyor

Meteoroloji illeri tek tek uyardı! Bu kez çok kuvvetli geliyor
İstanbul'un yanı başında göz gözü görmüyor! Kar kalınlığı 18 santime ulaştı

İstanbul'un yanı başında göz gözü görmüyor! 18 santime ulaştı
Oktay Kaynarca, yeni yatırımlarıyla gündemde

Ünlü oyuncu, hobisini yatırıma dönüştürmeye hazırlanıyor
Dev bankalar beklentilerini tek tek açıkladı: Altın için çılgın tahmin

Altın için çılgın tahmin
Kabe'ye gidecekler dikkat! Bundan sonra yasak olacak

Kabe'ye gidecekler dikkat! Bundan sonra yasak olacak
Ahmet Çakar'ın gözaltı kararı sağlık sorunları nedeniyle kaldırıldı

Hastaneye kaldırılan Ahmet Çakar hakkında karar çıktı
Yeni imajı bomba: Aleyna Tilki artık sarışın değil

Yeni imajı bomba: Aleyna Tilki artık sarışın değil
Yunanistan'da pitbull dehşeti: 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Küçük çocuğun kan donduran sonu! Geriye bu fotoğraflar kaldı
Türkiye'de nadir rastlanıyor, özel izinle satılabiliyor! Tam 280 kilo

Türkiye'de nadir rastlanıyor, özel izinle satılabiliyor! Tam 280 kilo
Dayısının diri diri toprağa gömdüğü çocuğun ilk isteği yürek burktu

Toprağa gömülü halde bulunan çocuğun ilk isteği yürek burktu
7.6 ile sallandılar ama yıkılmadılar! O görüntüler gündem oldu

7.6 ile sallandılar ama yıkılmadılar!
Asgari ücret için en güçlü zam oranı belli oldu

Asgari ücret için en güçlü zam oranı belli oldu
title