Futbol: Trendyol 1. Lig
Güncelleme:
Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında Bandırmaspor, sahasında oynadığı maçta Atko Grup Pendikspor'u 4-1 mağlup etti. Bandırmaspor'un gollerini Kehinde ve Tanque (3 gol) kaydetti. Kehinde, maçın 76. dakikasında kırmızı kart görerek oyundan ihraç edildi.

Stat: Bandırma 17 Eylül

Hakemler: Burak Pakkan, Güner Mumcu Taştan, Oğuzhan Kocaçoban

Bandırmaspor: Arda Özçimen, Tolga Kalender, Atınç Nukan, Enes Aydın, Kerem Alıcı, Mulumba (Dk. 84 Enes Çinemre), Muhammed Gümüşkaya, Kehinde, Ndongala (Dk. 70 Oğuz Ceylan), Amaral (Dk. 79 Yusuf Can Esendemir), Tanque (Dk. 85 Abdulkadir Parmak)

Atko Grup Pendikspor : Deniz Dilmen, Soldo, Berkay Sülüngöz, Yiğit Fidan (Dk. 46 Thuram), Hüseyin Maldar, Denic (Dk. 75 Adnan Uğur), Hakan Yeşil (Dk. 46 Bekir Karadeniz), Mesut Özdemir, Furkan Doğan (Dk. 36 Sequeira), Clarke-Harris (Dk. 66 Görkem Bitkin), Wilks

Goller: Dk. 40 Kehinde, Dk. 53 ve Dk. 68 Tanque, Dk. 57 Amaral, Dk. 65 Atınç Nukan (kendi kalesine) (Bandırmaspor)

Kırmızı kart: Dk. 76 Kehinde (Bandırmaspor)

Sarı kartlar: Dk. 29 Mulumba (Bandırmaspor), Dk. 74 Hüseyin Maldar, Dk. 88 Soldo (Atko Grup Pendikspor )

Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında Bandırmaspor, sahasında Atko Grup Pendikspor'u 4-1 yendi.

Kaynak: AA / Rıdvan Tandoğan - Spor
