Bandırmaspor, Pendikspor'u 2-1 Mağlup Etti ve Play-Off'a Odaklandı

Trendyol 1. Lig'in 38. haftasında oynanan Bandırmaspor- Pendikspor maçının ardından teknik direktörler açıklamalarda bulundu.

Trendyol 1. Lig'in son haftasında Bandırmaspor, sahasında karşılaştığı Pendikspor'u 2-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında teknik direktörler mücadeleyi değerlendirdi. Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, oyuncularına lig boyunca verdikleri mücadeleden dolayı teşekkür etti. Kazanmaları gereken bir maça çıktıklarını anlatan Gürsel, "Ligde ikinci ve üçüncü olmayı istiyorduk ama olmadı. Puanlar, averajlar çok yakın. Ligi 5. bitirdik. Şimdi artık tamamen play-off maçlarına odaklanacağız. Perşembe günkü ilk maçı kendi evimizde Erzurum'la oynayacağız. O maça en iyi şekilde hazırlanıp kendimizi yeni bir kulvarda finale atmayı hedefliyoruz. Bu sürece çok iyi bir şekilde yoğunlaşıp en iyisini yaparak kendimizi önce finale ondan sonra da isteğimiz hedefe ulaşmak için ne gerekiyorsa yapacağız. Tüm camiamıza ve taraftarlarımıza çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Pendikspor cephesi

Pendikspor Yardımcı Antrenörü Metin İlhan da ligde kalmayı garantiledikleri için maçta genç oyunculara şans verdiklerini dile getirdi. Gençlerden ilerleyen süreçte yararlanmayı hedeflediklerini kaydeden İlhan, "Bandırmaspor ve diğer takımlara play-off da başarılar dilerim. İnşallah her şey istedikleri gibi olur" dedi. - BALIKESİR