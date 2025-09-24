Haberler

Bandırmaspor, Manisa FK'ya 4-1 Yenildi

Bandırmaspor, Manisa FK'ya 4-1 Yenildi
Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Bandırmaspor, evinde karşılaştığı Manisa Futbol Kulübü'ne 4-1 mağlup oldu. Manisa FK'nın gollerini Diony, Benrahou ve Burak Süleyman atarken, Bandırmaspor'un tek golü Atınç Nukan'dan geldi.

Stat: Bandırma 17 Eylül

Hakemler: Raşit Yorgancılar, Kadir Akıllı, İbrahim Ethem Potuk

Bandırmaspor: Akın Alkan, Rahmetullah Berişbek (Gani Burgaz dk. 74), Hountondji (Tolga Kalender dk. 46), Atınç Nukan, Mücahit Albayrak (Enes Aydın dk. 73), Bacuna, Mulumba, Samake (Hikmet Çiftçi dk. 73), Ndongala, Emirhan Acar (Topalli dk. 46), Tanque

Yedekler: Arda Özçimen, Enes Çinemre, Yusuf Can Esendemir

Teknik Direktör: Mustafa Gürsel

Manisa FK: Samet Karabatak, Ayberk Karapo, Bartu Göçmen, Ada İbik, Yusuf Talum (Fırat İnal dk. 89), Toure (Osman Kahraman dk. 80), Cissokho, Benrahou (Lindseth dk. 70), Kadir Kaan Yurdakul, Burak Süleyman (Muhammed Kirpit dk. 70), Diony (Yunus Emre Yüce dk. 79)

Yedekler: Vedat Karakuş, Herelle, Umut Erdem, Emre Akboğa, Bekir Yılmaz

Teknik Direktör: Taner Taşkın

Goller: Diony (dk. 28 ve dk. 72), Benrahou (dk. 42), Burak Süleyman (dk. 67) (Manisa FK), Atınç Nukan (dk. 56) (Bandırmaspor)

Sarı kartlar: Emirhan Acar, Mulumba (Bandırmaspor), Cissokho (Manisa FK) - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
