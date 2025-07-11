Bandırmaspor, Malili Futbolcu Wilson Samake'yi Transfer Etti

Bandırmaspor, Malili Futbolcu Wilson Samake'yi Transfer Etti
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Trendyol 1. Lig ekibi Bandırmaspor, 21 yaşındaki Malili santrafor Wilson Samake ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Samake, Fransa'nın Rennes ve Chateauroux takımlarında oynamıştı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor, Malili futbolcu Wilson Samake'yi kadrosuna dahil etti.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 21 yaşındaki santrafor ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Samake, daha önce Fransa'nın Rennes ve Chateauroux takımlarının formasını giydi.

Kaynak: AA / İlkan Toprak - Spor
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