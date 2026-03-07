Haberler

Bandırmaspor-İstanbulspor maçının ardından

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Bandırmaspor, İstanbulspor'u 1-0 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Teknik direktör Mustafa Gürsel, oyuncularına teşekkür etti ve gelecek maçlara odaklandıklarını belirtti.

Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında konuk ettiği İstanbulspor'u 1-0 mağlup eden Bandırmaspor'un teknik direktörü Mustafa Gürsel, "Güzel olan bugün 3 puanı almak. Oyuncularıma teşekkür ediyorum." dedi.

Gürsel, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, maça kazanmak için çıktıklarını belirtti.

Kazandıkları için mutlu olduklarını ifade eden Gürsel, şöyle konuştu:

"Eksik oyuncularımızın gelmesiyle hem enerjimiz hem oyun kalitemiz her geçen gün daha iyi olacak. Mulumba'nın da oyuna girmesiyle ikinci yarı dengeli bir maç oldu. Maçın kontrolü tamamen bizdeydi. Bazen top rakipte fazla görünse de yine kalemizde pozisyon vermedik. Hatta bir iki pozisyonumuz da vardı. Değerlendirip 2-0 bulsaydık daha erken rahatlayabilirdik ama böyle maçlarda 1-0'ı erken bulup maçı da böyle bitirmek de güzel. Güzel olan bugün 3 puanı almak. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Şimdi sıkı maç haftasına gireceğiz. Perşembe günü İstanbul'a Erok maçına gideceğiz. Şimdi artık bu maç geride kaldı. Tamamen bütün konsantrasyonumuzu o maça yönlendireceğiz. Onun için çalışacağız."

İstanbulspor cephesi

İstanbulspor Teknik Sorumlusu İlyas Öztürk de ilk yarı topa sahip olan taraf kendilerinin olduğunu söyledi.

Oyuncularının yerde olduğu zaman Bandırmaspor'un oyuncularının devam etmesinin şık olmadığını dile getiren Öztürk, "İkinci yarı aynı pozisyonda biz topu dışarı attık. Onların yatan bir oyuncusu vardı. Şunu söylemek istiyorum. Önümüzdeki maçlara bakıyoruz. Biz genç bir ekibiz. Bütün oyuncularımızdan memnunuz. Fazla konuşulacak bir şey de yok. Üzgünüz, kaybettik ama ben oyuncularımı tebrik ediyorum. Bundan sonraki maçlara bakıyoruz. Teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Miraç Kaya
Trump: 3 günde 42 İran gemisini vurduk

Trump bu kez rakamlarla konuştu: 3 gün içinde...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrail'i böyle vurdular! İddia ise görüntülerden çok daha vahim

İsrail'i böyle vurdular! İddia ise görüntülerden çok daha vahim
ABD istihbaratı: Çin, İran'a tam destek vermeye hazırlanıyor

Dünyanın uykularını kaçıran senaryo gerçek oluyor
Görüntü 10 günlük yiyeceğin kaldığı şehirden! Birbirlerini ezdiler

Görüntü 10 günlük yiyeceğin kaldığı şehirden! Birbirlerini ezdiler
Biri mezarda diğeri ölümle pençeleşiyor: İşte Nagihan ve eski sevgilisinin son görüntüleri

Yürüyerek girdi, ceset torbasında çıktı
İsrail'i böyle vurdular! İddia ise görüntülerden çok daha vahim

İsrail'i böyle vurdular! İddia ise görüntülerden çok daha vahim
Nefesleri kesen maçta 3 puana RAMS Başakşehir uzandı

Süper Lig'de nefes kesen maç! Kaybedene çok yazık oldu
Japonya'da 5 dakikalık gecikme krizi: Bakan koridorlarda depar attı

Bu sadece Japonya'da olur! Bakan, koridorda resmen depar attı