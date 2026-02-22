Haberler

Trendyol 1. Lig Bandırmaspor: 4 Hatayspor: 0

Trendyol 1. Lig Bandırmaspor: 4 Hatayspor: 0
Güncelleme:
Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Bandırmaspor, evinde Hatayspor'u 4-0'lık skorla geçerek önemli bir galibiyet aldı. Maçta goller Abdülkadir Parmak, Atınç Nukan, Enes Aydın ve Enes Çinemre'den geldi.

Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Bandırmaspor, konuk ettiği Hatayspor'u 4-0 mağlup etti.

Stat: Bandırma 17 Eylül

Hakemler: Yusuf Adnan Kendirciler, Ömer Lütfü, Salih Burak Demirel

Bandırmaspor; Akın Alkan, Kerim Alıcı, Hountondji (Oğuz Ceylan dk. 45), Atınç Nukan, Enes Aydın, Abdulkadir Parmak (Yasin Midiliç dk. 85), Emirhan Acar (Muhammed Gümüşkaya dk. 46), N'Dongala (Badji dk. 70), Amaral (Enes Çinemre dk. 70), Fall, Tanque

Yedekler: Arda Özçimen, Yiğit Zorluer, Mücahit Albayrak, Yusuf Can Esendemir

Teknik Direktör: Mustafa Gürsel

Hatayspor: Demir Sarıcalı, Seyit Gazanfer (Melih Şen dk. 85), Hakan Çinemre, Yiğit Ali Buz, Engin Can Aksoy, Ali Yıldız (Muhammed Gönülaçar dk. 62), Mustafa Said Aydın, Sharif Osman, Ating (Ensar Arslan dk. 62), Yılmaz Cin (Ünal Durmuşhan dk. 73), Baran Sarka (Yunus Azrak dk. 73)

Yedekler: Emir Dadük, Deniz Aksoy, Ersin Aydemir, Abdulahi, Chaadaev,

Teknik Direktör: Bekir İrtegün

Goller: Abdülkadir Parmak (dk. 50), Atınç Nukan (dk. 60), Enes Aydın (dk. 66), Enes Çinemre (dk. 86) (Bandırmaspor)

Kırmızı kart: Mustafa Said Aydın (dk. 57) (Hatayspor)

Sarı kartlar: Hountondji, Enes Aydın, Yasin Mildiliç (Bandırmaspor), Yılmaz Cin (Hatayspor) - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
