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Teksüt Bandırmaspor ve Erzurumspor 0-0 berabere kaldı

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Teksüt Bandırmaspor'un teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, Erzurumspor maçının ardından üzgün olduklarını ve daha farklı bir sonuç almayı umduklarını söyledi. Eroğlu, takımının savunmayı iyi yapan bir rakibe karşı oynadığını ve gol bulamadıkları için üzüldüklerini belirtti. Hakan Kutlu ise zorlu deplasmandan alınan 1 puanın değerli olduğunu ve oyuncularını tebrik ettiğini ifade etti.

Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında konuk ettiği Erzurumspor'la 0-0 berabere kalan Teksüt Bandırmaspor'un teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, "Savunmayı iyi yapan bir takıma karşı oynadık, belki bir gol bulsaydık daha farklı olurdu." dedi.

Eroğlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, iki puan kaybettikleri için üzgün olduğunu söyledi.

Süper Lig'e çıkmak için seri galibiyet almaları gerektiğini belirten Eroğlu, şöyle konuştu:

"Oyuncularımın mücadelesinden memnunum ama kazanmak istiyorduk, çok üretken bir oyun oynamadık. Savunmayı iyi yapan bir takıma karşı oynadık, belki bir gol bulsaydık daha farklı olurdu. Çok üretemedik, ceza sahasında çoğalamadık. Net 1-2 pozisyonu değerlendirebilseydik bugün üç puanla buradan ayrılabilirdik. Bazen takımlar taraftarları mutlu eder bazen de taraftar takımı ayağa kaldırır. Taraftarımızın biraz daha desteklerini artırmasını istiyorum. Bu maçtan dersler çıkarıp Boluspor maçını kazanmak için hazırlanacağız."

Kutlu: "Burası çok zor bir deplasman"

Hakan Kutlu da şehitlerin ailelerine başsağlığı dileyerek konuşmasına başladı.

Sahaya 11 yerli oyuncuyla çıktıklarını belirten Kutlu, şunları kaydetti:

"Maç sonuna kadar iyi mücadele eden rakibine pozisyon vermeyen bir takımımız vardı. Burası çok zor bir deplasman, burada aldığımız 1 puan bizim için çok değerli. Oyuncularımı tebrik ediyorum, bugünkü hakemi de tebrik ediyorum güzel bir maç yönetti. Bandırmaspor'a da bundan sonraki maçlarında başarılar dilerim."

Kaynak: AA / Spor

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