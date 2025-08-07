Bandırmaspor, defans oyuncusu Yusuf Can Esendemir'i transfer etti
Trendyol 1. Lig takımlarından Bandırmaspor, 24 yaşındaki defans oyuncusu Yusuf Can Esendemir ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Esendemir daha önce Niğde Anadolu, Altınordu, Iğdır FK ve Adanaspor'da oynamıştı.
Kaynak: AA / İlkan Toprak - Spor