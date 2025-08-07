Bandırmaspor, defans oyuncusu Yusuf Can Esendemir'i transfer etti

Bandırmaspor, defans oyuncusu Yusuf Can Esendemir'i transfer etti
Trendyol 1. Lig takımlarından Bandırmaspor, 24 yaşındaki defans oyuncusu Yusuf Can Esendemir ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Esendemir daha önce Niğde Anadolu, Altınordu, Iğdır FK ve Adanaspor'da oynamıştı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor, Yusuf Can Esendemir'i kadrosuna kattı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 24 yaşındaki defans oyuncusuyla 3 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Yusuf Can Esendemir'in daha önce Niğde Anadolu, Altınordu, Iğdır FK ve Adanaspor forması giydiği belirtildi.

