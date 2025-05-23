Bandırmaspor, Boluspor'u 1-0 Geçerek Finale Yükseldi

Bandırmaspor, Boluspor'u 1-0 Geçerek Finale Yükseldi
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Trendyol 1. Lig Play-off yarı final ikinci maçında Bandırmaspor, sahasında Boluspor'u 1-0 mağlup ederek finale yükseldi. Bandırmaspor'un golünü 90+2. dakikada Marco Paixao attı.

Trendyol 1. Lig Play-off yarı final ikinci maçında Bandırmaspor sahasında ile Boluspor'u 1-0 mağlup ederek finale yükseldi. Balıkesir ekibi, finalde Fatih Karagümrük'ün rakibi oldu.

Maçtan dakikalar:

14. dakikada Atınç'ın ortasında ceza sahası içinde Diony'nin kafa vuruşunda top auta çıktı.

90+2. dakika sol kanattan Billal Mesoudi'nin ortasında ceza sahası içinde Paixao topu ağlarla buluşturdu. 1-0

Hakemler: Arda Kardeşler, Osman Gökhan Bilir, Abdullah Uğur Sarı

Bandırmaspor: Akın Alkan, Hikmet Çiftçi (Karim Avcı dk. 84), Lois Diony (Marco Paixao dk. 77), Ndongala (Mehmet Özcan dk. 57), Hakan Bilgiç, Mexer (Sergen Piçinçiol dk. 77) Atınç Nukan, Billal Messaudi, Murat Can Akpınar (İbrahim Kaya dk. 57), Rahmetullah Berişbek, Mulumba

Yedekler: Zafer Görgen, Mourad Louzif, Emirhan Ayhan, Erkam Kömür, Faruk Can Genç

Teknik Direktör: Mustafa Gürsel

Boluspor: Çağlar Şahin Akbaba, Ali Ülgen (Vusal İskandarlı dk. 77), Dean Liço, (Babacar dk. 46.dk), Nogueria Junior (Aleksic dk. 73), Florent Hasani, Paul Omo Mukairu, Naby Oulare, Onur Ulaş Enes Alıç (Berk Yıldız dk. 87), İshak Karaoğul (Oğuz Kağan Güçtekin dk. 72), Mario Balburdia

Yedekler: Kubilay Antepoğlu, Eren Erdoğan, Fethi Özer, Hüsamettin Yener, Anıl Koç

Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak

Gol: Marco Paixao (dk. 90+2) (Bandırmapsor)

Sarı kartlar: Rahmetullah Berişbek (Bandırmaspor), İshak Karaoğul, Balbudia, Lico, Onur Ulaş (Boluspor), - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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