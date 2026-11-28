Trendyol 1. Lig'in 16'ncı haftasında konuk ettiği Batman Petrolspor'a 4-1 yenilen Bandırmaspor'un teknik direktörü Mustafa İzgi, "En kısa zamanda toparlanıp tekrar eski günlerimize döneceğiz." dedi.

İzgi, 17 Eylül Stadı'ndaki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, alınan skordan dolayı taraftardan özür diledi.

Mücadeleye ve oyuna bakıldığında söz konusu durumun yaşanmasının normal olduğunu anlatan İzgi, "Sayısal, nitelik ve nicelik olarak çok eksik durumdayız. Buna rağmen yeteri kadar pozisyon yaşadığımızı düşünüyoruz. Sadece pozisyonların final kısmında sonuçlandırma adına problem yaşadığımız ve rakip de bulduğu her pozisyonu değerlendirdiği için böyle bir sonuç ortaya çıktı. Bu şekilde oynamak zorundayız. Oyun tarzımızı ve stratejimizi değiştirmek zorundaydık. Bu tür maçların da böyle geçmesi bekleniyor. Atan taraf olamadık. Onun üzüntüsünü yaşıyoruz. Toparlamak zorundayız, kulüp olarak. Camia olarak. En kısa zamanda toparlanıp tekrar eski günlerimize döneceğiz." diye konuştu.

Batman Petrolspor cephesi

Batman Petrolspor Teknik Direktörü Selçuk Şahin de maçı kazanmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Bütün planlarının maçı kazanmak üzerinde olduğunu vurgulayan Şahin, şunları kaydetti:

"Biz 4-5 haftadır deplasmanda kazanamıyorduk. Bu maçı da kazanmamız gereken bir maç olarak gördük ve ona göre hazırlandık. Rakibimiz bir teknik adam değişikliğiyle ikinci maçına çıktı. Karşılaşmaya iyi hazırlandığımızı düşünüyorum. Futbol oynamak için çok elverişli bir saha olmasa da iyi mücadele ederek topu tutmaya çalıştık. Planladığımız birçok şey oldu. Maçı belki daha erken koparabilirdik. Biz kazanarak yukarılarda kalmak ve bu şekilde devam etmek istiyoruz. Oyun ve oyuncularımın performansından memnunum."

Kaynak: AA