Bandırmaspor Başkanı Soylu'ya, PFDK'dan ceza

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, Bandırmaspor Kulüp Başkanı Gürel Soylu'yu kulüp sosyal medya hesabından 'hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamaları' nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Altınordu - Bandırmaspor maçının teknik değerlendirmesi ve VAR kayıtlarının incelemesi sonucunda maçın hakemi Ali Palabıyık'a sezon sonuna kadar görev verilmemesi yönünde karar alırken, Bandırmaspor Başkanı Gürel Soylu da kulüp sosyal medya hesabından 'Hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamaları' nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Bandırmaspor Sportif Direktörü Ersin Veli'ye 13 bin TL, kulüp sosyal medya hesabından müsabaka sonrası yapılan paylaşımda yer alan hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkındaki açıklamaları nedeniyle Başkan Gürel Soylu'ya toplam 105 bin TL para cezası verdi. - BALIKESİR