Bandırmaspor-Antalyaspor maç sonu değerlendirmeleri

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında oynanan Bandırmaspor- Antalyaspor mücadelesi sonrası her iki takımın teknik direktörleri mücadeleyi değerlendirdi.

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Bandırmaspor, konuk ettiği Antalyaspor'a 1-0 mağlup oldu. Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, deplasmanda önemli bir galibiyet aldıklarını belirterek oyuncularını tebrik etti.

Bülent Korkmaz: "Bu galibiyetin verdiği güvenle daha iyi olacağız"

Korkmaz, "Öncelikle gol yemeden maçı bitirmek ve 3 puanı almak önemliydi. Deplasmanda iyi bir takıma, ne oynadığını bilen bir takıma karşı kazandık. Özellikle bir süreç yaşıyoruz. Bu süreçte aldığımız galibiyet bize çok iyi geldi" dedi.

Takımının mücadele boyunca sahada gösterdiği performanstan memnun olduğunu ifade eden Korkmaz, "Oyuncularımın sahada gösterdiği mücadeleden dolayı hepsini kutluyorum. Böyle devam ettiğimiz sürece, eksiklerimizi de biraz daha geliştirdiğimiz zaman bu galibiyetin verdiği güvenle daha iyi olacağımızı düşünüyorum. Oyuncularımı tebrik ediyorum" diye konuştu.

Ertuğrul Arslan: "Oyunun başında yediğimiz gol bize yakışmadı"

Bandırmaspor Teknik Direktörü Ertuğrul Arslan ise karşılaşmaya galibiyet hedefiyle çıktıklarını ancak erken yedikleri golün planlarını etkilediğini söyledi. Arslan, "Öncelikle Antalyaspor'u galibiyetinden dolayı tebrik ediyorum. Hafta içi yoğun bir periyottayız. Maç öncesinde tamamen galibiyet üzerine bir planımız vardı. Bizim 6 puanımız vardı, Antalyaspor'un da 3 puanı vardı. Aradaki farkı açmak istiyorduk. Oyunun başında yediğimiz gol bize yakışmadı" ifadelerini kullandı.

Golden sonra oyunun kontrolünü büyük ölçüde ellerine aldıklarını belirten Arslan, "Ondan sonra tamamen oyunu domine eden, pozisyonlar bulan bir takım vardı. Antalyaspor'un ilk yarıda pozisyonunu hatırlamıyorum. Böyle kapalı bir defansa karşı oynamak kolay değil. Bu sabır işi. Taraftar doğal olarak takımının daha hızlı şekilde rakip kaleye gitmesini istiyor. Oyuncularımız genç ve zaman zaman duygularına kapıldılar ama ilk yarıdaki oyunumuz gayet iyiydi. Oynanabilecek maksimum seviyede oynadık" dedi.

Karşılaşmada yaşanan kırmızı kart pozisyonuna da değinen Arslan, pozisyonu tekrar izlediğini belirterek, "Pozisyonu bir daha izledim. Orada kırmızı kartla sonuçlanan bir pozisyon oldu. 10 kişi kaldıktan sonra oyunu kurtarma adına değişiklikler yaptık. Pozisyonlar ve adımlar da bulduk ama değerlendiremedik" şeklinde konuştu.

Ligde her maçın zorlu olduğuna dikkat çeken Arslan, sezonun uzun bir maraton olduğunu vurgulayarak, "Ligde her maç zor, bunun farkındayız. Ama 38 haftalık periyodun sonunda Bandırmaspor'u hak ettiği yerde bitireceğimize dair hiçbir şüphem yok. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Özellikle 10 kişi kalıp rakip karşısında oynamak kolay değil. Şimdi önümüzde 3 gün sonra oynayacağımız Boluspor maçı var. Bu maçın ardından toparlanıp ona hazırlanacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı