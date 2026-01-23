Futbol: Trendyol 1. Lig
Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında Bandırmaspor, deplasmanda Adana Demirspor'u 3-0 mağlup etti. Bandırmaspor'un gollerini Tanque, Amaral ve Badji attı.
Stat: Yeni Adana
Hakemler: Asen Albayrak, Azad İlhan, Burak Sami Şad
Adana Demirspor : Murat Uğur Eser, Enes Demirtaş (Dk. 76 Mert Menemencioğlu), Diyar Zengin (Dk. 46 Yücel Gürol), Kürşat Türkeş Küçük, Gökdeniz Tunç, Yusuf Buğra Demirkıran, Aykut Sarıkaya, Ali Fidan, Osman Kaynak, Ahmet Yılmaz, Toprak Bayar (Dk. 82 Kayra Saygan)
Bandırmaspor: Arda Özçimen, Oğuz Ceylan, Muhammed Gümüşkaya, Ndongala, Abdulkadir Parmak (Dk. 63 Enes Çinemre), Amaral (Dk. Badji), Kerim Alıcı (Dk. 85 Mücahit Albayrak), Atınç Nukan, Enes Aydın, Mulumba (Dk. 90 Yusuf Can Esendemir), Tanque
Goller: Dk. 24 Tanque, Dk. 34 Amaral, Dk. 90+4 Badji (Bandırmaspor)
Sarı kartlar: Dk. 33 Tanque, Dk. 69 Enes Çinemre, Dk. 86 Mulumba (Bandırmaspor), Dk. 43 Enes Demirtaş ( Adana Demirspor )
