Bandırmaspor, 9 Kişiyle Esenler Erokspor ile Berabere Kaldı

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında konuk ettiği Esenler Erokspor'la 0-0 berabere kalan Bandırmaspor'da yardımcı antrenör Ersel Uzğur, maçta 9 kişi kalmalarına rağmen iyi mücadele ederek bir puan aldıklarını belirtti.

Uzğur, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, enteresan bir maç oynadıklarını dile getirdi.

Karşılaşmayı 9 kişi tamamlamalarına rağmen iyi mücadele ettiklerini vurgulayan Uzğur, "Çocuklarımızı gerçekten canıgönülden kutluyoruz. Çok iyi mücadele ettiler. Tabii ki bizim de hatalarımız vardı ancak biz böyle hakemlere sezonun başından beri alıştık. Nedense maçlar bu sene bizim için üzücü geçiyor ama her ne olursa olsun Bandırmaspor bir üst lige yükselmek için her şeyi yapacaktır." diye konuştu.

Esenler Erokspor cephesi

Esenler Erokspor Teknik Direktörü Osman Özköylü de sonucun kendileri için hayal kırıklığı olduğunu ifade etti.

Özköylü, 9 kişi kalan takıma karşı pozisyon dahi üretemediklerini anlatarak, şunları kaydetti:

"Bizim gibi bu ligin en fazla gol atan takımının bu fırsatları çok daha iyi değerlendirmesi gerekiyordu. Hangi takım olursa olsun, 9 kişi kalmış bir takım karşısında 11 kişilik takımın maçı kazanamaması tam bir hayal kırıklığıdır. Yani bu beni çok üzdü. Hedeflerimiz noktasında kaybedilmiş bu 2 puan bizim için çok çok önemli bir dezavantaj."