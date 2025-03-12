Bandırma'da Spor Yetenek Taraması Başladı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle yürütülen "Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme" Projesi kapsamında Bandırma'da öğrenci taramaları başladı.

Bandırma'da proje kapsamında 24 ilkokulda, 2 bin 143, 3'ncü sınıf öğrencisi, 8 farklı parkurda değerlendirmeye alındı. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığının ortaklaşa yürüttüğü proje, geleceğin sporcularını keşfetmeyi, gizli yetenekleri ortaya çıkarmayı ve Türk sporuna başarılı sporcular kazandırmayı hedefliyor.

Sağlıklı ve hareketli yaşamın gereği olarak toplumda spor yapma kültürünü geliştirmek, sporun geniş kitlelere yaygınlaştırılmasıyla çocuk ve gençlere sporu sevdirerek onları sporla tanıştırmak, spora başlama yaşında bulunan yetenekli çocukları tespit ederek spor branşlarına yönlendirmek ve üst düzey sporcu olarak yetiştirilmelerini sağlamak amaçlarıyla devam eden programın, bu döneminde; tüm Türkiye'de olduğu gibi Bandırma'da da 2 bin 143 öğrenci taranarak, motorik ve fiziksel özelliklerinin spor bilgi sistemine girişleri girilerek 18 Mart tarihine kadar devam ederek taramalarının yapılması hedefleniyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın ortaklaşa hayata geçirdiği Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi ile tüm öğrencilerin yetenekleri doğrultusunda yönlendirilmesi amaçlanan proje hakkında bilgilendirmede bulunan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Spor Koordinatörü Baybars Özateş şunları söyledi. "Öğrencilerimizin hangi sportif branşlarda yetenekli olabileceğini belirlemek amacıyla yürütülen kapsamlı bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Bu çalışma, Türkiye genelinde olduğu gibi Bandırma'da da uygulanıyor. Toplanan veriler, belirli analizlerden geçirilerek Milli Eğitim Bakanlığı tarafından değerlendirilmekte. Bu süreçte, öğrencilerin hangi spor branşlarında başarılı olabilecekleri belirlenerek velilere bilgilendirme yapılacak. Belli ölçütleri geçen öğrenciler, ilçe spor müdürlükleri ve ilgili branşlara yönelik eğitim veren kurslara yönlendirilecek. Bandırma özelinde, bu çalışma 24 okulda gerçekleştiriliyor ve 3'üncü sınıfta öğrenim gören öğrenciler bu taramaya dahil ediliyor. Sportif yetenek tarama çalışmalarında toplam 8 farklı istasyon bulunmakta. Öğrenciler, beden eğitimi öğretmenleri, antrenörler ve il genelinden gelen uzmanlar tarafından bu istasyonlarda değerlendiriliyor. Çalışmalar, 10 Mart tarihinde başladı ve 18 Mart Salı günü tamamlanması planlanıyor. Tarama sürecinde öğrenciler, kimlik numaralarıyla kayıt altına alınarak göğüslerine barkod yapıştırılıyor. Daha sonra sırasıyla çeşitli istasyonlardan geçerek değerlendirmeye tabi tutuluyorlar. Bu istasyonlarda; boy, kilo, esneklik testleri, oturma ve uzanma ölçümleri, pençe kuvveti testi ve denge değerlendirmeleri gibi fiziksel yeterlilik kriterleri ele alınıyor. Ayrıca, kısa mesafe ve uzun mesafe hız koşuları da gerçekleştirilerek öğrencilerin dayanıklılığı ve atletik performansı ölçülüyor. Bu kapsamlı değerlendirme ile öğrencilerimizin spor alanındaki potansiyelleri belirlenerek, yönlendirilecekleri branşlar tespit ediliyor. Böylece, spor alanında yetenekli gençlerin erken yaşta keşfedilmesi ve doğru yönlendirilmesi sağlanmış oluyor" ifadelerinde bulundu. - BALIKESİR