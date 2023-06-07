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Balotelli'nin dünyası başına yıkıldı! Sion, 17 yıl sonra küme düştü

Balotelli'nin dünyası başına yıkıldı! Sion, 17 yıl sonra küme düştü

Spor Haberleri

Mario Balotelli'nin formasını giydiği Sion, İsviçre Ligi'nde küme düştü. Sion, 17 yıl aradan sonra ilk kez bir alt ligde mücadele edecek. İtalyan futbolcu, İsviçre ekibinin formasıyla çıktığı 18 lig maçında 6 gol attı.

Adana Demirspor'dan sezon başında Sion'a transfer olan Mario Balotelli, play-out maçlarını kaybederek İsviçre Ligi'nde küme düştü.

SION DİBE VURDU

İsviçre Ligi'nde son 8 maçta 1 puan alabilen Sion, play-out maçında Lausanne-Ouchy'ye ilk maçı 2-0, ikinci maçı ise 4-2 kaybederek küme düştü. Sion forması giyen Balotelli, 18 lig maçında 6 gol atabildi.

Balotelli'nin dünyası başına yıkıldı! Sion, 17 yıl sonra küme düştü

17 YIL ARADAN SONRA ALT LİGDELER

İsviçre Ligi'nin köklü kulüplerinden Sion, 17 yıl aradan sonra İsviçre Süper Ligi'nin bir alt ligi olan Challenge Lig'de mücadele edecek.

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Mario Balotelli Spor Haberler

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