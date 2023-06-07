Balotelli'nin dünyası başına yıkıldı! Sion, 17 yıl sonra küme düştü

Mario Balotelli'nin formasını giydiği Sion, İsviçre Ligi'nde küme düştü. Sion, 17 yıl aradan sonra ilk kez bir alt ligde mücadele edecek. İtalyan futbolcu, İsviçre ekibinin formasıyla çıktığı 18 lig maçında 6 gol attı.