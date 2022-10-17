Ballon d'Or ödülünün sahibini bulmasına saatler kaldı! İşte tüm adaylar
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Avrupa'nın en iyi futbolcusunun belli olacağı Ballon d'Or ödülü sahibini buluyor. Saat 21.30'da başlayacak dev törende Avrupa'da yılın en iyi futbolcusu belli olacak.
Futbol tutkunlarının merakla beklediği Ballon d'Or sahibini buluyor. Avrupa'nın en iyi futbolcusunun belli olacağı dev ödül töreni saat 21.30'da başlayacak.
30 FUTBOL ADAY GÖSTERİLDİ
FIFA'nın düzenlediği Avrupa Yılın Futbolcusu Ödülü olarak bilinen organizasyonda bir önceki senenin en iyi futbolcusu seçiliyor. Avrupa'nın en iyi futbolcusu, dünyanın her yerinden antrenörler ve uluslararası takım kaptanlarının yanı sıra gazetecilerin kullandığı oylarla belirleniyor.
Dünyanın çeşitli liglerinden başarılı futbolcuların yer aldığı Ballon d'Or için açıklanan adaylar ve takımları şu şekilde:
- Thibaut Courtois-Real Madrid
- Rafael Leao - AC Milan
- Christopher Nkunku - RB Leipzig
- Mohamed Salah - Liverpool
- Joshua Kimmich - Bayern Munich
- Trent Alexander-Arnold - Liverpool
- Bernardo Silva - Manchester City
- Vinicius Junior - Real Madrid
- Luis Diaz - Liverpool
- Robert Lewandowski - Barcelona
- Riyad Mahrez - Manchester City
- Casemiro - Real Madrid
- Son Heung-min - Tottenham
- Fabinho - Liverpool
- Karim Benzema - Real Madrid
- Mike Maignan - AC Milan
- Harry Kane - Tottenham
- Darwin Nunez - Liverpool
- Phil Foden - Manchester City
- Sadio Mane - Bayern Munich
- Sebastien Haller - Borussia Dortmund
- Luka Modric - Real Madrid
- Antonio Rudiger - Real Madrid
- Cristiano Ronaldo - Manchester United
- Kevin De Bruyne - Manchester City
- Dusan Vlahovic - Juventus
- Virgil van Dijk - Liverpool
- Joao Cancelo - Manchester City
- Kylian Mbappe - Paris Saint-Germain
- Erling Haaland - Manchester City
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