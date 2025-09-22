Haberler

Ballon d'Or 2025'in kazananı Ousmane Dembele oldu

Ballon d'Or 2025'in kazananı Ousmane Dembele oldu
Güncelleme:
Ballon d'Or 2025'in kazananı Ousmane Dembele oldu
Yılın futbolcusuna verilen Altın Top (Ballon d'Or) ödülünü, Paris Saint-Germain forması giyen Fransız oyuncu Ousmane Dembele kazandı.

France Football dergisinin her yıl düzenlediği futbol dünyasının en prestijli ödüllerinden Ballon d'Or Fransa'nın başkenti Paris'teki törenle sahibini buldu.

YILIN EN İYİ FUTBOLCUSU DEMBELE

Ballon d'Or'u Paris Saint-Germain'in futbolcusu Ousmane Dembele kazandı. Fransız oyuncu Dembele, geçen PSG ile UEFA Şampiyonlar Ligi'nde zafere ulaşmış ve tüm kulvarlarda çıktığı 54 maçta 35 gol atıp 16 da asist yapmıştı.

İKİNCİ SIRADA YAMAL YER ALDI

Barcelona'nın 18 yaşındaki yıldızı Lamine Yamal, Dembele'nin ardından ödülde ikinci sırada yer aldı. Üçüncü sırada ise PSG forması giyen Portekizli orta saha oyuncusu Vitinha yer aldı.

DEMBELE'DEN İLK SÖZLER

Ödülü almasının ardından ilk açıklamalarını yapan Dembele, "Anneme teşekkür etmek istiyorum. Sen her zaman yanımdaydın anne." dedi. Yıldız oyuncu, bu esnada gözyaşlarına hakim olamadı.

Ballon d'Or 2025'in kazananı Ousmane Dembele oldu

İşte Ballon d'Or 2025'in tüm sıralaması:

1) Ousmane Dembele

2) Lamine Yamal

3) Vitinha

4) Mohammed Salah

5) Raphinha

6) Achraf Hakimi

7) Kylian Mbappe

8) Cole Palmer

9) Gigi Donnarumma

10) Nuno Mendes

11) Pedri

12) Khvicha Kvaratskhelia

13) Harry Kane

14) Desire Doue

15) Viktor Gyökeres

16) Vinicius Junior

17) Robert Lewandowski

18) McTominay

19) Joao Neves

20) Lautaro Martinez

21) Serhou Guirassy

22) Alexis Mac Allister

23) Bellingham

24) Fabian Ruiz

25) Dumfries

26) Haaland

27) Declan Rice

28) Van Dijk

29) Wirtz

30) Michael Olise

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Yorumlar (4)

Haber YorumlarıHamza Tanrıkul:

bravo bravo

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMazlum Dağ:

sırf Messi için lewandowski nin ballon dorunu vermedikleri zaman artık gözümüzde bir değeri kalmadı ballon dor un. İki defa hak etmediği halde Messi ye ballon dor verildi.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBarış Yeşildağ:

Fransız kadinlari sever zencileri

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıOrhan Karahan:

Muhammet salah yıllardır hak ediyor ama sırf mısır lı diye vermiyorlar,eğer hırıstiyan vatandaşı bir mislüman olsaydı 2 sefer verirlerdi

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
