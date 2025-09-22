Ballon d'Or 2025'in kazananı Ousmane Dembele oldu

France Football dergisinin her yıl düzenlediği futbol dünyasının en prestijli ödüllerinden Ballon d'Or Fransa'nın başkenti Paris'teki törenle sahibini buldu.

YILIN EN İYİ FUTBOLCUSU DEMBELE

Ballon d'Or'u Paris Saint-Germain'in futbolcusu Ousmane Dembele kazandı. Fransız oyuncu Dembele, geçen PSG ile UEFA Şampiyonlar Ligi'nde zafere ulaşmış ve tüm kulvarlarda çıktığı 54 maçta 35 gol atıp 16 da asist yapmıştı.

İKİNCİ SIRADA YAMAL YER ALDI

Barcelona'nın 18 yaşındaki yıldızı Lamine Yamal, Dembele'nin ardından ödülde ikinci sırada yer aldı. Üçüncü sırada ise PSG forması giyen Portekizli orta saha oyuncusu Vitinha yer aldı.

DEMBELE'DEN İLK SÖZLER

Ödülü almasının ardından ilk açıklamalarını yapan Dembele, "Anneme teşekkür etmek istiyorum. Sen her zaman yanımdaydın anne." dedi. Yıldız oyuncu, bu esnada gözyaşlarına hakim olamadı.

İşte Ballon d'Or 2025'in tüm sıralaması:

1) Ousmane Dembele

2) Lamine Yamal

3) Vitinha

4) Mohammed Salah

5) Raphinha

6) Achraf Hakimi

7) Kylian Mbappe

8) Cole Palmer

9) Gigi Donnarumma

10) Nuno Mendes

11) Pedri

12) Khvicha Kvaratskhelia

13) Harry Kane

14) Desire Doue

15) Viktor Gyökeres

16) Vinicius Junior

17) Robert Lewandowski

18) McTominay

19) Joao Neves

20) Lautaro Martinez

21) Serhou Guirassy

22) Alexis Mac Allister

23) Bellingham

24) Fabian Ruiz

25) Dumfries

26) Haaland

27) Declan Rice

28) Van Dijk

29) Wirtz

30) Michael Olise