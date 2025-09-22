Ballon d'Or 2025'in kazananı Ousmane Dembele oldu
Yılın futbolcusuna verilen Altın Top (Ballon d'Or) ödülünü, Paris Saint-Germain forması giyen Fransız oyuncu Ousmane Dembele kazandı.
France Football dergisinin her yıl düzenlediği futbol dünyasının en prestijli ödüllerinden Ballon d'Or Fransa'nın başkenti Paris'teki törenle sahibini buldu.
YILIN EN İYİ FUTBOLCUSU DEMBELE
Ballon d'Or'u Paris Saint-Germain'in futbolcusu Ousmane Dembele kazandı. Fransız oyuncu Dembele, geçen PSG ile UEFA Şampiyonlar Ligi'nde zafere ulaşmış ve tüm kulvarlarda çıktığı 54 maçta 35 gol atıp 16 da asist yapmıştı.
İKİNCİ SIRADA YAMAL YER ALDI
Barcelona'nın 18 yaşındaki yıldızı Lamine Yamal, Dembele'nin ardından ödülde ikinci sırada yer aldı. Üçüncü sırada ise PSG forması giyen Portekizli orta saha oyuncusu Vitinha yer aldı.
DEMBELE'DEN İLK SÖZLER
Ödülü almasının ardından ilk açıklamalarını yapan Dembele, "Anneme teşekkür etmek istiyorum. Sen her zaman yanımdaydın anne." dedi. Yıldız oyuncu, bu esnada gözyaşlarına hakim olamadı.
İşte Ballon d'Or 2025'in tüm sıralaması:
1) Ousmane Dembele
2) Lamine Yamal
3) Vitinha
4) Mohammed Salah
5) Raphinha
6) Achraf Hakimi
7) Kylian Mbappe
8) Cole Palmer
9) Gigi Donnarumma
10) Nuno Mendes
11) Pedri
12) Khvicha Kvaratskhelia
13) Harry Kane
14) Desire Doue
15) Viktor Gyökeres
16) Vinicius Junior
17) Robert Lewandowski
18) McTominay
19) Joao Neves
20) Lautaro Martinez
21) Serhou Guirassy
22) Alexis Mac Allister
23) Bellingham
24) Fabian Ruiz
25) Dumfries
26) Haaland
27) Declan Rice
28) Van Dijk
29) Wirtz
30) Michael Olise