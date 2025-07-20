Balkan Şampiyonu Mürya Karayel Uluslararası Başarılar Hedefliyor

Triatlon sporunda Balkan şampiyonluğuna ulaşan Mürya Karayel, yeni uluslararası başarılar için çalışıyor.

Kocaeli'de yaşayan 18 yaşındaki Mürya, 10 yaşında yüzme sporuna başladı. Bir süre sonra koşuda da başarılı olduğu fark edilen Mürya, antrenörleri tarafından yüzme, koşu ve bisiklet branşlarının bir arada yapıldığı triatlona yönlendirildi.

Yaklaşık 5 yıldır ilgilendiği triatlonda katıldığı müsabakalarda dereceler elde eden ve milli takıma seçilen Mürya, 2024 yılında Avrupa sıralamasında ilk 10 sporcu arasında yer aldı.

Türkiye şampiyonluklarının yanı sıra Balkan birinciliği de bulunan Mürya, Türkiye'nin ev sahipliğinde 27-28 Eylül'de düzenlenecek Balkan Şampiyonası ile 25-26 Ekim'de gerçekleştirilecek Avrupa Şampiyonası'nda madalya hedefiyle çalışmalarını yoğun tempoda sürdürüyor.

"Günde 4 saat antrenman yapıyorum"

Gebze Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Mürya Karayel, AA muhabirine, triatlonun kondisyon isteyen bir spor olduğunu belirterek, uluslararası müsabakalara yönelik günde 4 saat antrenman yaptığını söyledi.

Mürya, eylülde düzenlenecek Balkan Şampiyonası'nda başarısını tekrarlamak istediğini dile getirerek, "İlk hedefim Avrupa Şampiyonası'nda başarıya ulaşmak, daha sonra Dünya Şampiyonası'nda iyi bir derecede elde etmek istiyorum. 20 yaşına geldiğimde ise olimpik takıma girmeyi hedefliyorum." dedi.

Ailesinin ve antrenörlerinin kendisini desteklediğini anlatan Mürya, Gençlik ve Spor Bakanlığının da büyük katkılarının olduğunu kaydetti.

Antrenör Mücahit Onur Tok da büyük hedefler ve hayallerinin olduğunu, uluslararası arenada Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek için çok çalıştıklarını belirtti.

Triatlonun gelişen bir spor dalı olduğunu aktaran Tok, "Önümüzdeki 10 yıl içerisinde çok daha iyi olacağını düşünüyorum. Burada en önemli branş yüzme çünkü yarışa yüzmeyle başlıyorsunuz. Yüzmeden ne kadar erken çıkarsanız avantajınız daha fazla oluyor. Burada dayanıklılığı yüksek olan yüzme sporcularından triatlona devşirme yapmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Balkan ve Avrupa şampiyonalarında kürsü görmek istediklerini vurgulayan Tok, "Zirveye basamak basamak çıkmak gerekiyor. Triatlon branşında sporcu yaş aldıkça olgunlaşıyor ve tecrübe ediniyor. Mürya'yı olimpiyatlarda da göreceğimizi düşünüyorum. Gerçekten çok çalışıyor ve yetenekli." diye konuştu.