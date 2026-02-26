Haberler

Balkan Karate Şampiyonası yarın Bosna Hersek'te başlayacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

28. Balkan Büyükler ve Veteranlar Karate Şampiyonası, 27 Şubat-1 Mart tarihlerinde Bosna Hersek'in Banja Luka şehrinde gerçekleştirilecek. 11 ülkeden 343 karatecinin katılacağı organizasyonda Türkiye 60 sporcuyla temsil edilecek.

28. Balkan Büyükler ve Veteranlar Karate Şampiyonası, 27 Şubat-1 Mart tarihlerinde Bosna Hersek'te düzenlenecek.

Türkiye Karate Federasyonunun açıklamasına göre Banja Luka şehrinde yapılacak organizasyonda 11 ülkeden 343 karateci mücadele edecek.

Şampiyonada Türkiye'den 36 kadın ve 24 erkek olmak üzere toplam 60 sporcu tatamiye çıkacak.

Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu
Bakan Şimşek: Ekonomik Güven Endeksi 100,7 ile eşik değeri aştı

Türkiye ekonomisi için müthiş veri! Bakan Şimşek sessiz kalamadı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Wanda Nara'dan olay hareket! Yatağına erkek alıp fotoğraf paylaştı

Yatağına erkek alıp bir de fotoğraf paylaştı
İslam Memiş'ten altın yatırımcısına uyarı: Dananın kuyruğu kopacak

Altın yatırımcısını uyardı: Dananın kuyruğu kopacak, öğlene kadar...
'Liverpool mu Tottenham mı?' sorusuna Osimhen'den beklenmedik yanıt

"Liverpool mu Tottenham mı?" sorusuna verdiği yanıt bomba
Okan Buruk'tan maç sonu olay itiraf: Oynamak istemedi

Okan Buruk'tan maç sonu olay itiraf: Oynamak istemedi
Wanda Nara'dan olay hareket! Yatağına erkek alıp fotoğraf paylaştı

Yatağına erkek alıp bir de fotoğraf paylaştı
Mahalleyi ayağa kaldıran olay: Muhtar 'Ramazan'da olacak iş mi?' deyip karakola koştu

Rezil görüntüler! "Ramazan'da olacak iş mi?" diyen muhtar polise koştu
Kenan Yıldız'dan olay olan sevinç

Olay olan sevinç!