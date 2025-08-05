Balıkesirspor, Yekta Sönmez ile Anlaştı

Balıkesirspor, Yekta Sönmez ile Anlaştı
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Balıkesirspor, 2025-2026 sezonu hazırlıkları kapsamında Pendikspor'dan Yekta Sönmez ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüp, yeni sezon öncesi teknik çalışmalarını ve antrenman programlarını sürdürüyor.

2025-2026 Sezonu hazırlıklarını sürdüren Nesine 3. Lig 4. Grup ekiplerinden Balıkesirspor'un transfer hamleleri de devam ediyor. Balıkesirspor transfer çalışmaları dahilinde Pendikspor'da Yekta Sönmez ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Balıkesirspor transfer çalışmalarına devam ediyor. Balıkesirspor, geçtiğimiz sezon Kahramanmaraş İstiklalspor ve Mardin 1969'da kiralık olarak forma giyen Pendikspor'lu Yekta Sönmez ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Balıkesirspor resmi sosyal medya hesaplarından yapılana açıklamada, "Balıkesirspor'umuz, geçtiğimiz sezon Kahramanmaraş İstiklalspor ve Mardin 1969'da kiralık olarak forma giyen Pendikspor'lu Yekta Sönmez ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Yapılan anlaşma Yekta ve kulübümüze hayırlı olsun" denildi.

Öte yandan Balıkesirspor'da yeni sezon öncesi hazırlıklar Teknik Direktör Cem Kavcak eşliğinde devam ediyor. Balıkesir temsilcisinde oyuncular, hız ve laktat testinden geçti. 2 gruba ayrılan oyunculara teknik ekibin yanı sıra Balıkesir Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. İbrahim Erdemir ve ekibi tarafından dayanıklılıklarının ölçüldüğü test uygulandı. Test sonuçlarının değerlendirilmesi sonucunda oyunculara uygulanacak antrenman programları belirlenecek. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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