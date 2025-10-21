Haberler

Balıkesirspor'un Yeni Başkanı Volkan Altınöz Oldu

Balıkesirspor'un Yeni Başkanı Volkan Altınöz Oldu
3'üncü Lig 4'üncü Grup takımlarından Balıkesirspor'un olağanüstü genel kurulu yapıldı ve Volkan Altınöz, kulüp başkanlığına seçildi. Kongreye katılanlar arasında milletvekilleri ve belediye başkanları da yer aldı.

3'üncü Lig 4'üncü Grup ekiplerinden Balıkesirspor'da gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulda Volkan Altınöz kulübün yeni başkanı olarak seçildi. Hasan Can Kültür Merkezi'nde yapılan kongreye Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, Karesi Belediye Başkanı Mesut Akbıyık, Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli, eski başkanlardan Metin Mengüç, Kemal Büyükakın, İdris Ekilmiş, Rafet Çetinel, Tuna Aktürk, Remzi Boncuk, Kadir Dağlı ve Özgür Yılmaz ile çok sayıda eski yönetici ve taraftar katıldı. Kırmızı-beyazlılarda Abdullah Bekki yönetimi 3 hafta önce görevi bırakma kararı alıp kongreye gitmişti. Balıkesirspor'un 34'üncü başkanı olan Volkan Altınöz'ün yönetim kurulunda şu isimler yer aldı: İsa Tamer Çelik, Ferit Gündoğdu, Mehmet Akkan, Sercan Adın, Emre Başoğlu, Gürcan Kaplan, Samet Vatansever, Kıvanç İbiş, Mert Alper Acar ve İbrahim Teke.

